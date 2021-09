Poco más de medio año pasó desde que Colo Colo coqueteó con un descenso que hubiese significado una auténtica tragedia pero en este Campeonato Nacional la realidad es totalmente diferente al ser los líderes de la clasificación y con este buen momento encaran el Superclásico ante Universidad de Chile.

Para el defensor del cuadro albo, Maximiliano Falcón, todos los malos ratos vividos son un empuje extra para el equipo. "Hay que valorar lo que uno va logrando, hace ocho meses estábamos allá abajo prácticamente rendidos y hoy estamos punteros", afirmó en entrevista con Deportes en Agricultura.

Es por eso que lo sucedido significa una motivación importante "Obviamente no termina el campeonato pero nuestro objetivo es ser campeón. Claramente estamos entusiasmados y eso que pasó el año pasado te da fuerzas y te da tiempo a reflexionar y va un poco por ahí", manifestó.

Colo Colo llega al Superclásico ante Universidad de Chile como líderes del Campeonato Nacional. (Foto: Agencia Uno)

El zaguero uruguayo espera un partidazo en El Teniente de Rancagua y tiene claro el plan que va a seguir el Cacique. "Tenemos que jugar de la misma manera y agregarle ese toque extra de cuando las piernas no dan más hay que ponerle corazón. Cuando yo llegué ya sabía que era Superclásico, estos partidos se ganan, vamos a apostar a seguir con el invicto pero para nosotros es un partido que suma tres puntos para el campeonato por más que tenga una mística diferente", apuntó.

Con respecto a la paternidad de Colo Colo sobre Universidad de Chile, Falcón no siente una carga adicional para el encuentro. "En lo personal no me genera nada la estadística, pero se siente la obligación de hacer todo lo posible por ganar el partido. No veo en mis compañeros esa presión de que si perdemos o hay un resultado negativo, no le damos mucha bola a eso".