Iván Morales pasa por su mejor momento en Colo Colo, con 12 goles acumulados en Copa Chile y el Torneo Nacional durante este 2021.

El delantero de 22 años tiene al Cacique en el segundo lugar del campeonato y a la hinchada ilusionada con sus sobresalientes actuaciones.

Esteban Paredes, goleador histórico del fútbol chileno e ídolo albo, quiso felicitarlo a través de un mensaje que fue emitido a través de ESPN.

"Hola Ivancito, te quiero mandar muchos cariños y saludos, me alegra mucho que te esté yendo bien, te lo mereces, de todo corazón. Tú sabes todo lo que te quiero, así que te mando muchas bendiciones, espero que sigas así, que vas por un muy buen camino. Te mando un gran abrazo y muchos cariños", expresó desde Coquimbo.

Luego, el mismo Morales respondió: "Me pone muy contento, porque con Esteban tenemos una relación muy bonita. Es de las personas que después de los partidos, siempre está, me vaya bien o mal. Me escribe, me envía audios, después quizás su llamada, me felicita, me dice 'Negro, estoy feliz por ti'".

"Tener ese mensaje después de cada partido del goleador histórico del fútbol chileno, uno de los máximos ídolos de Colo Colo, es genial, y nunca se le olvida", añadió.

"Nos queremos mucho, tuvimos muy buena relación, concentré con él, me enseñó muchas cosas y también me retó. Las peores retadas yo creo que las tuve con él", finalizó.