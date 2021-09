Juan Leiva cuenta su gran cariño por Unión La Calera: "Quiero ser campeón, pero si no lo logramos me gustaría que fueran ellos"

La gran mayoría de los jugadores van cambiando en muchas oportunidades de equipo. Por lo mismo, sólo algunos logran tener el cariño por alguna institución que estuvieron de paso, como el caso de Juan Leiva, actual volante de la Universidad Católica, que guarda mucha nostalgia a la hora de hablar de Unión La Calera.

Así lo dio a entender en conversación con La Redgoleta, donde anticipa el partido que vivirá ante sus ex compañeros por el Campeonato Nacional, aunque siempre espera que les vaya bien, salvo en ese encuentro.

"Tengo mucho cariño con el club, con la gran mayoría de mis ex compañeros. Aprendí muchos de ellos, de la gente que trabaja en el club y de la ciudad, que soy un agradecido. Vienen haciendo las cosas bien hace tiempo, nada es casualidad. Espero que sigan así. No diré que soy hincha de ellos porque quiero ser campeón yo, pero si no lo logramos me gustaría que fueran ellos", cuenta Leiva en La Redgoleta.

Es que desde que arribara al club cementero en el año 2019 que el habilidoso volante se sintió como en casa junto a su familia, además que dejó grandes amistades que mantiene hasta ahora cuando está lejos del equipo, por lo mismo siempre les desea el bien.

Dos temporadas estuvo Juan Leiva defendiendo la camiseta de Unión La Calera.

"Por el cariño y agradecimiento. Tengo muchos amigos, algunos son de los mejores que tengo en la vida. Cariño muy grande, por ejemplo, con Christian Vilches que fue mi compañero en la U y que hicimos una gran amistad en Calera. El club en si, la ciudad que es muy rica. Me va costar enfrentarlos, quiero ganarles, pero la verdad que siempre con el respeto que se merecen, yo siempre les deseo lo mejor, menos cuando me sirve a mi porque quiero ser campeón, pero es respeto y competencia sana", destaca el jugador de la UC.

Es por esto que cuando se le pide un nombre para poder traer a la Universidad Católica no lo duda. "En eso no me puedo quemar porque tengo muchos amigos, pero siempre me encantó jugar y el mejor compañero futbolísticamente es Gonzalo Castellani. Es con el que más he aprendido, lo admiro como es adentro y fuera de la cancha. Es un referente por la personalidad que tiene, me encanta su juego y es mi amigo", cierra.