El ex volante de la selección chilena Jorge Contreras, pide que el Niño Maravilla sea el enganche del cuadro nacional.

El todo o nada se juega la selección chilena en la venidera fecha triple de las eliminatorias, y una buena noticia es que la Roja podrá contar con su goleador histórico, Alexis Sánchez.

El goleador histórico vuelve a la disciplina de Martín Lasarte tras superar sus problemas físicos y espera ser titular el jueves ante Perú en Lima.

Con Eduardo Vargas lesionado, el de Inter de Milán, junto a Ben Brereton, deben asumir labores ofensivas, pero bajo el punto de vista del histórico Jorge Coke Centreras, el de Tocopilla tiene que jugar de volante creativo.

"Lo vengo diciendo hace rato. La selección carece de ese jugador de pase entre líneas, capaz de ver el espacio diferente y que además sea efectivo. Se utiliza mucho a Vidal en esa función, pero él no es un pasador y técnicamente no logra tener esa sensibilidad", dijo el ex seleccionado a El Mercurio.

"Estoy convencido que Alexis Sánchez debe ser el 10 de Chile, tiene todas las cualidades, él siempre antes de recibir mira a quién va el siguiente pase, ha ido ganando esa destreza. Me extraña que todavía lo vean como un atacante", expresó.

Luego, el Coke dejó en claro que actuar como volante de creación no es tan sensillo como se piensa, pero creo que Alexis puede rendir.

"No es fácil jugar de 10, pero es una función vital. Como que le pasas esa camiseta a un jugador y le pones una carga extra, muchos le quitan el bulto a esa responsabilidad. Ese jugador debe querer siempre la pelota y hasta enojarse si no se la dan. Han puesto a Vidal, también a Diego Valdés, yo le encontraba condiciones a Angelo Araos, pero no se atrevía", explicó.

La selección chilena vuelve a salir a la cancha este jueves, desde las 22:00 horas ante Perú en Lima, partido que podrás ver por RedGol.

