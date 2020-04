Las 10 mejores frases del "cabro chico" Alexis Sánchez: "No tengo miedo a las patadas"

Alexis Sánchez es uno de los mejores jugadores chilenos de la historia, de eso no hay duda. Pero la situación era muy distinta hace 15 años, cuando aparecía insolente con la camiseta de Cobreloa y más tarde, con la de la selección chilena.

Por eso y pese a que hoy está alejado de los micrófonos, el Niño Maravilla dejó un nutrido archivo de declaraciones que están compiladas en el libro "Alexis: El camino de un crack" y muestran el adolescente que soñaba con lo más alto.

2005

"Los niños siempre se me acercan por mi forma de jugar. Me gusta mucho hacer bicicletas, encarar y hacer otras cosas, y eso llama la atención de los niños"

"A los 7 años ya jugaba con adultos en Tocopilla. Me daban duro, pegaban fuerte, mucho más que en Primera. De ahí me fui a la escuela de fútbol de Cobreloa".

"Con la selección de Taltal estuvimos en Argentina y me ofrecieron quedarme allá, pero preferí estar cerca de mi casa. También jugué contra Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica, pero estaba con una lesión en el pie y no pude mostrarme".

"Mi hermano mayor también es súper bueno... él juega de '10' y lo querían todos los equipos en el norte. Pero se dedicó al baile y a la disco..."

“Me gusta mucho chatear y meterme a internet. De hecho tengo un Fotolog y la gente me manda saludos ahí. Además, me gusta la música. Mi grupo favorito es Backstreet Boys".

2016

"Quiero conocerlos a todos en la selección, pero me gustaría estar con (Marcelo) Salas, conversar con él y que me dé consejos". (Su primera nominación a la Roja adulta).

"Maradona me saludó. Preguntó cómo estaba y yo le respondí que bien, que estaba contento. Fue muy simpático, buena onda. Sentí que cuando él tiraba sus toques la gente lo aplaudía mucho. Yo también traté de tirar toques como él, pero no me salieron”. (Amistoso entre Chile y Universidad Católica, reforzada por Diego Maradona).

"Nunca he tenido miedo a las patadas. Me dan más ganas de jugar. Cuando los defensas se ponen más pesados y empiezan a pegar combos, les digo que se dediquen a jugar y que los combos son del boxeo".

"Antes me molestaban más en la cancha. Me decían garabatos y yo me reía. Qué iba a hacer, era chico. Me dan ganas de contestar, pero me quedo tranquilo. Joga bonito, les digo. Se calientan más todavía".

"Me dicen Dilla porque viene de ardilla. Desde chico siempre andaba arriba de los árboles sacando las pelotas para seguir jugando. Así me dicen los que más me conocen".

