Universidad de Chile tiene una difícil misión por delante: mantener la ventaja que los posiciona en primer lugar del Campeonato Nacional 2024. Para ello, tienen que seguir sumando de a tres y esperar el partido pendiente que tiene Colo Colo ante Huachipato.

Pero, para solamente depender de sí, la U tiene que acostumbrarse a sumar victorias. Con muchos puntos aún por jugar, la idea es, por lo menos, en casa hacerse fuerte.

Uno de los pilares importantes para conseguir ese objetivo es Gabriel Castellón. El portero quizás no ha sido una súper-estrella, pero, por lo menos, ha tenido un rendimiento constante y regular.

Ganándose poco a poco el amor de la hinchada azul, el meta del Romántico Viajero ha sabido agradecer el constante apoyo de los fanáticos del Bulla, que repletan cada cancha en la que la U juega.

Palabras de Castellón

“Los hinchas siempre responden, donde vamos están y se hacen sentir. Quue nos sigan acompañando, que nosotros vamos a pelear para una victoria y alegría para ellos”, reflexionó el portero de la U, quien ya palpita el duelo ante Cobreloa.

“El partido del viernes es muy difícil. Sabemos cómo juega Cobreloa, que tienen buenos jugadores y que se están acostumbrando a la categoría. Es distinto enfrentar a la U, porque cada equipo que viene al Nacional se viene a jugar su opción”, analizó el meta del Romántico Viajero, quien, por último, señaló sentirse cada día mejor bajo los palos.

“He ido de menos a más, con la ayuda del cuerpo técnico y los compañeros que me entregan la confianza. Los videos me ayudan a mejorar los errores y me siento mucho mejor. Mis compañeros me respaldan”, cerró el arquero del Bulla.

¿Cuándo juega la U ante Cobreloa?

Cabe destacar que Universidad de Chile jugará este viernes 23 de agosto ante Cobreloa (19.00 horas). Una de las sorpresas es la estadía de Luciano Pons y el Chorri Palacios en la banca, ante la aparición del Nico Guerra como titular.