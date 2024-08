Campitos asegura que, en parte, salió de la U por no aceptar ser parte del rebaño de un representante puntual, aunque no lo nombra...

Escándalo: Cristóbal Campos acusa que su salida de U de Chile también fue por no trabajar con X representante

El ex arquero de Universidad de Chile, Cristóbal Campos, aseguró que su polémica salida del Chuncho tuvo que ver, también, por temas de representantes. Es que el golero ha sido autocrítico en más de una oportunidad sobre las razones que detonar su adiós anticipado de los azules, pero ahora suma una nueva arista.

No es un misterio que desde hace varios años hay algunas manos oscuras en el fútbol, llámese directamente representantes: la FIFA tiene prohibido el asunto por el claro conflicto de intereses y el peligro que conlleva la dualidad de funciones de un agente que tome decisiones dentro de un club, pero son muchos los que apuntan a que sucede.

En conversación con Rodrigo Cabello, Campitos sostuvo que “hay muchos factores que me han jugado en contra, como lo que ha sido el tema de los representantes. Bueno, mi salida también tiene que ver un poco por no querer continuar con X representante”, dijo.

Sin nombrar a nadie, el hoy golero de San Antonio Unido complementa que el no trabajar con equis agente le jugó en contra en la U.

Campitos: “Es evidente…”

“Hoy en día, con el poder que tienen sobre situaciones a nivel club, se te hace difícil combatir eso, de no aclarar tu camino por tus acciones y tu rendimiento, de buscar otras maneras de seguir creciendo”, manifestó.

Agrega que “hay mucho poder sobre cada situación de cada persona, del camino y los sueños que uno tiene que ir forjando por sí mismo, por su nivel y condiciones, por su desempeño dentro de la cancha. Son factores que quizás no tienen que ver mucho con el camino representativo”.

Hoy Cristóbal Campos está en San Antonio Unido.

“Hoy en día es muy evidente lo que sucede en los clubes. Hay jugadores que tampoco consiguen seguir rindiendo. Ya no pasa por un tema de rendimiento, talento o porque un jugador tenga nivel o no. Siempre me ha gustado ganarme las cosas por mi trabajo, pero cuando se ejerce un poder por sobre una institución o club, es muy difícil combatirlo desde tus armas”, concluyó sobre el tema.

Ya en lo personal, Cristóbal Campos expone que “tomé malas decisiones, actos de inmadurez de tener un rol grande en el club que me tocó estar desde muy pequeño. Asumí cosas muy importantes como es llevar y representar a la U, creo que me jugaron mucho en contra”.

“Soy muy transparente en eso, porque uno tiene que asumir y reconocer cuando comete errores, yo lo he tratado de hacer en este último tiempo, porque no todos lo que hacemos está bien. No todo lo que uno controla lo hace de buena manera”, sentenció Campitos.