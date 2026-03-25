Una dolorosa mañana impactó a los jugadores de Universidad de Chile, luego de enterarse de la lamentable partida de Matías Silva, un hincha que los visitó este año en el Centro Deportivo Azul.

Fue el pasado 4 de febrero cuando el camarín de los azules se abrió para recibirlo, luego de conocer su impactante historia y el problema que lo afectó con un cáncer de huesos.

Por lo mismo, se hicieron todas las gestiones para poder llevarlo a conocer a su gran ídolo, Marcelo Morales, quien le regaló su camiseta autografiada, además que pudieron compartir.

Los referentes también estuvieron presentes, fue así como Marcelo Díaz fue quien lamentó su partida al poco tiempo, con un mensaje en las redes sociales para despedirlo.

La U le cumplió un sueño

Matías Silva tenía el sueño de ser futbolista, pero una lesión fue una señal que cambiaría su vida. Primero se pensó que era un esguince, pero el diagnóstico fue severo: cáncer a los huesos.

Un golpe que cortó su carrera, pero no la esperanza de seguir cumpliendo sus sueños, por lo que pudo llegar a los jugadores de Universidad de Chile para compartir una jornada como uno de ellos.

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Matías estuvo en el CDA, donde recibió el cariño, regalos y muchas fotografías, donde ahora hay tristeza por su repentina partida de este mundo.

Fue Marcelo Díaz quien reveló la lamentable noticia en sus redes sociales, con una dedicatoria y la canción de Los Bunkers “Ángel para un final”.

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