Universidad de Chile sigue estancada en su objetivo de fichar a Charles Aránguiz como refuerzo para el segundo semestre. Los azules se entramparon en el tira y afloja con Internacional de Porto Alegre y como si fuera poco, Universidad Católica amenaza con meterse al medio.

La UC apareció como nuevo pretendiente del Príncipe que quiere volver a la U, pero su deseo también en regresar a Chile. Si no resulta el Chuncho, la Católica no es una mala opción.

Así las cosas, Cristián Caamaño puso el grito en el cielo en Deportes en Agricultura. El periodista hizo un llamado a la testera de Azul Azul para que se pongan las pilas, de lo contrario un fichaje de Aránguiz en la UC significaría una debacle.

“Una cosita lo de Aránguiz: Charles llega a firmar en la Católica y se tiene que ir el director deportivo de la U (Manuel Mayo) y tienen que renunciar varios directores. ¿A ese nivel?”, dijo Caamaño.

Mena e Isla; Aránguiz no

El rostro de la 92.1 FM agrega: “es que a Sartor se le perdonó lo de Isla. La U en ese momento era un quilombo hace dos años y Sartor dijo ‘tranquilos, no va a andar Isla’. Por suerte terminó mal lo de Isla en la Católica y evitaron un papelón”.

“Pero también perdieron a Eugenio Mena. Mayo fue a Buenos Aires varias veces a convencer a Mena, y a Mena ya le tenían lavado el cerebro desde la oficina de representación que iba a ir a la Católica…”, complementa.

La U ya perdió a un ex referente como Eugenio Mena y a un hincha azul reconocido como Mauricio Isla a manos de la UC: Caamaño pone el grito en el cielo por Charles Aránguiz.

Caamaño añade “pero Aránguiz no. Aránguiz es un símbolo de la U, es un jugador que marcó una historia y no se le puede escapar a Mayo, a los directores ni al presidente de Azul Azul. Insisto: Aránguiz llega a ir a la Católica y deben renunciar de Mayo hacia arriba. No de Mayo hacia abajo, de Mayo hacia arriba. Es el desde que tiene que ocurrir en la U”.

“Prepárense, ojalá que sea sólo un rumor y que la Católica no se les meta entre medio, porque si no… la UC ya les robó a Mena y se les adelantó con Isla. No sea que por estar durmiendo una siesta de 48 días en Azul Azul pierdan a Charles Aránguiz”, sentencia Cristián Caamaño.