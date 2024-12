Este 5 de diciembre se cumplen 3 años del casi descenso de Universidad de Chile ante Unión La Calera. Una milagrosa remontada evitó la tragedia futbolística, donde uno de los héroes fue Ramón Arias.

A falta de 5 minutos para el final del partido, el Romántico Viajero perdía por 2-0 y estaba perdiendo la categoría. Sin embargo, dos goles de Arias y otro de Junior Fernandes, provocaron el épico triunfo por 3-2, con lo cual los Azules se salvaron de bajar a Primera B.

Ramón Arias rememoró la heroica jornada

“Como que muchas ganas de recordar ese día y esa temporada, no me dan, pero ahora que me preguntás, recuerdo de un gran abrazo que nos dimos con Rocky, con Larri, con Campitos, la satisfacción de habernos salvado, el sufrimiento que vivimos ese final de campeonato“, recordó Ramón Arias en conversación con Bolavip Chile.

Cuando la U perdía por 2-0, el defensor central decidió tomar las banderas e irse a jugar como atacante. La decisión le salió bien, porque terminó siendo uno de los héroes de una jornada que los hinchas azules no olvidan, pero que tampoco quieren repetir.

La locura que provocó el 3-2 de Junior Fernandes. Imagen: Photosport.

“En ese momento estábamos con Osvaldo y nos miramos y le dije ‘Rocky me voy pa arriba’, y me dijo te ‘bancamos’, esos últimos minutos fueron de empuje, y fue una decisión mía con el apoyo de los compañeros, el técnico (Cristian Romero) estaba del otro lado ya no se escuchaba mucho“, detalló el uruguayo.

Esa jornada terminó con una milagrosa salvación de Universidad de Chile gracias al último gol de Junior Fernandes. Arias, quien hoy juega en Tigre, reconoce que sigue en contacto con el delantero, aunque le recrimina a modo de broma el robarle su triplete.

“Hablamos una que otra vez y siempre le recalco que si no estaba él, el gol lo hacía yo, era el tercero, estaba detrás del Negro, jajaja, ahora lo puedo contar como una anécdota y ojalá nunca nunca más la U vuelva a pasar por ese momento“, cerró el defensa de 32 años.