Universidad de Chile no se desespera por el estadio para el Superclásico: "Queremos contar con la mayor cantidad de gente posible"

Esta mañana el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, frenó toda ilusión de los hinchas de Universidad de Chile de poder disputar el Superclásico ante Colo Colo, del próximo 31 de julio, en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Según la versión del edil, desde Azul Azul no ingresaron una solicitud formal a la Delegación Presidencial en el Bío Bío, lo que los deja fuera de plazo para poder llevar el encuentro a Concepción.

Si bien en la U aseguran que todavía están a tiempo de presentar documentos, además de poder tener un plan de seguridad, el director deportivo, Manuel Mayo, destaca que buscan un recinto que tenga todas las condiciones para llevar el mayor marco de público, aunque sin mencionar un estadio en particular.

"Me tengo que preocupar de lo deportivo y el estadio en que juguemos lógicamente afecta en lo deportivo. No intento sacarme la pregunta porque tiene injerencia directa", comenzó diciendo.

"Como se demostró el fin de semana, jugando con nuestra gente en el Santa Laura, que es un estadio que nos acomoda bastante, ayuda al equipo en los momentos finales, lo ganamos con empuje de la gente y los necesitamos a todos, por eso pedimos que se cuide la localía", precisa el dirigente.

En ese sentido, uno de los puntos por la demora de la U en pedir el estadio Ester Roa Rebolledo es que solo les está permitido 10 mil personas, por la fase que se encuentra Concepción, lo que los hace estudiar también otras alternativas.

"Lo mismo para el clásico, queremos contar con la mayor cantidad de gente posible, es un partido en que necesitamos de todos y hacer sentir la localía. El club está en las distintas tratativas. No puedo dar más información al respecto, porque no me toca en mi cargo estar en esas tratativas. Queremos jugar siempre en un lugar donde la gente se pueda hacer sentir. En un club especial como la U la gente empuja y apoya", finaliza.