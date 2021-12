La salida de Joaquín Larrivey sigue dando vuelta en los hinchas de Universidad de Chile, una vez que desde Azul Azul le ratificaron que no sería renovado para la próxima temporada, dando por cerrada su historia con los azules.

En ese sentido, el comentarista deportivo de La Magia Azul, Héctor Tito Awad, analiza lo que pasó con el delantero, donde le generan dudas las explicaciones que se han dado a conocer por la prensa.

"La explicación de Roggiero me parece poco futbolística. El escaso aporte tendría que explicar lo que nosotros hemos hablado, que es un tipo de centro delantero que quizás no es lo que necesita Escobar. Pero hablar de escaso aporte a un jugador que hace 40 goles, en dos temporadas, me quedó marcando ocupado. Acá hay otras cosas para la no renovación", comenta Awad.

Para el popular comentarista acá hay temas que no se saben: "Que quizás no solo es la directiva de la U, también tiene que ver con los representantes, y ya todos sabemos quiénes son los de Larrivey, cómo terminó uno de ellos, con la molestia que se fue", añade.

Por lo mismo, Awad insiste que le generan dudas sobre lo que está pasando por el club, más ahora que los nombres que suenan como para reemplazar a Larrivey, para el propio comentarista, no cumplen los requisitos.

"Si van a intentar traer a Larrondo yo me quedo con Larrivey, hay algo extraño. Encuentro raro que, con todo el deseo de quedarse, no se quedara... Si yo me quiero quedar en un club, a menos que sea algo vergonzoso lo que me ofrecen, que hasta donde yo sé no es vergonzoso, lo encuentro extraño", finaliza.