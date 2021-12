No será fácil reemplazar a Joaquín Larrivey en Universidad de Chile. Con los 43 goles anotados en las dos últimas temporadas los delanteros tendrán una pesada mochila tratando de dejar en el olvido al Bati.

Algo que también sabe Ronnie Fernández, el refuerzo de este año en el equipo de Santiago Escobar, quien más allá de querer compararse con Larrivey, siente que hay que enfocarse en los objetivos del plantel.

"Joaquín es un tremendo jugador, parto por eso. Es un tremendo goleador, su carrera creo que no está de más elogiar, porque todos sabemos quién es. El fútbol es de procesos, él lo entiende y todos también. Hoy en día lo que se busca es mejorar lo que ha venido haciendo Universidad de Chile en los últimos procesos como equipo, en objetivos grupales. El hecho de estos últimos peleando en posiciones incómodas en los últimos años, eso es lo que uno va trabajar y revertir", comenta Fernández en conversación con La Magia Azul.

En ese sentido, el ex delantero de Santiago Wanderers sabe que lo único que lo apura en este momento es sacar al equipo a flote con respecto a la imagen de los últimos años y que los hinchas no pueden esperar seguir en la mala racha.

"No siento que sea una salida de un nombre y poner otro. Es un proyecto nuevo, debe existir un proceso rápido, donde no hay tiempo de cambio. No se puede pedir esperar cuatro o cinco partidos o que nos den un año. Cuando la situación no anda bien, cuando los procesos no han sido buenos, debemos ser responsables para entender que el cambio debe ser del minuto uno y voy por ese objetivo, con la intención de poder entregarme al cien", destaca Ronnie.

Por lo mismo, quien por ahora será una de las principales cartas en ataque, tiene bien definido cómo se debe empezar a armar este nuevo proyecto, donde asegura que se necesita de todos.

"Lo primero es generar un buen grupo de personas, es importante que cohesionen todas las partes de la institución. Todo tiene que correr en una misma línea, todos al mismo lado, al mismo carril, así es más fácil. Un equipo humilde, trabajador, que se entregue al objetivo que es ganar fin de semana a fin de semana. Hay que salir a ganar en todas las canchas y los objetivos se van a ir dando en base a la cantidad de puntos. Los últimos años han sido complicados y hay que cambiar una imagen", finaliza.