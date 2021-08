Universidad de Chile se metió con todo en la lucha por el título, luego de la victoria por 2-1 ante Universidad Católica en el clásico, todo gracias a su artillero, Joaquín Larrivey, quien de paso es el máximo anotador del Campeonato Nacional.

El contrato del Bati con Azul Azul termina a finales de 2021, y todos quieren que el ariete siga en el club, entre ellos el entrenador Esteban Valencia, quien en diálogo exclusivo con La Redgoleta de RedGol le metió presión a los dirigentes laicos, para que comiencen a pavimentar su extensión del vínculo con el jugador.

"Voy a responder como hincha, a quién no le gustaría que se quedara, porque se ha ganado con creces todo lo que ha ido construyendo en el club, no solamente ahora, sino que el año pasado también, porque fue factor importante y el goleador del equipo… a ese tipo de jugadores no es fácil encontrarlo, no es fácil que encaje en un equipo como la U también, entonces eso habla muy bien de sus capacidades", dijo de entrada el Huevo.

"Espero que la gente que está a cargo hoy en día en Azul Azul de las decisiones, sean capaces de poder avanzar en su renovación, porque a los jugadores les gusta tener las cosas claras en cierto momento, porque cada vez que avanza el tiempo no tengas duda que ofertas va a tener. Nosotros tenemos que ser más sabios como club y adelantarnos a todo eso, y valorar todo lo que ha hecho, y que ojalá las conversaciones comiencen, para que no haya ningún pero, ninguna traba, para que él se pueda quedar con nosotros la próxima temporada en el club", agregó.

Valencia espera que Larrivey siga en la U - AgenciaUno

La importancia de Larrivey

Valencia, que llegó al primer equipo tras el despido de Rafael Dudamel, analizó el gran momento del ex Cerro Porteño, que es el máximo anotador del Campeonato Nacional con 11 tantos.

"Me pone muy contento su nivel, tú entenderás que los goleadores tienen estas circunstancias, estas rachas, hoy todo lo que toca va adentro del arco, aunque a veces se da lo contrario, que no tienen una buena racha. Pero en este momento todo es muy positivo con Joaquín, estamos muy agradecidos de tenerlo con nosotros, creo que ha sido tremendo lo que está haciendo, porque desde la individualidad, si es que no se juega tan bien, la jerarquía que tienen algunos futbolistas te ayuda muchísimo", explicó.

Esteban Valencia insiste que Larrivey está en llamas: "Está en los momentos justos, en la circunstancia precisa, hoy él tiene claro su rol dentro del equipo, ha ido entendiendo que con la suma de esfuerzos individuales, el equipo ha podido salir adelante. La cuota de gol que debe tener un equipo la está dando él, y esperamos que la siga teniendo".

Universidad de Chile vuelve a salir a la cancha este sábado, cuando desde las 15:00 horas se mida ante O'Higgins, en un duelo clave por la parte alta de la tabla de posiciones.