Sólo días una vez finalizado el Campeonato Nacional fue presentado Juan Pablo Gómez como el primer refuerzo de Universidad de Chile, aunque todavía no lo habían realizado delante de todos sus hinchas.

Esto hasta esta jornada, cuando el ex Curicó fue anunciado como nueva incorporación para el equipo de Mauricio Pellegrino, donde aseguró que, más allá de sus inicios en Universidad Católica, este es el desafío más importante de su carrera.

"Seguro que sí, es el desafío más lindo y más importante en mi carrera, por muchas razones. Por lo grande que es el club y la repercusión que tiene, así que de todas maneras estoy enfrentando a un momento clave y donde estoy disfrutando del club mis compañeros. Es un hermoso club y estoy deseoso de empezar a jugar", comentó Gómez.

En ese sentido, asegura que los primeros días con Pellegrino han sido de conocimiento, por lo que todavía no ha tenido una conversación para saber lo que espera de su juego.

"Hemos tenido poco tiempo de trabajo, seguramente esas charlas se darán en su momento. Por ahora estoy enfocado más en el equipo, conocernos entre compañeros y entender la idea del entrenador. Seguramente pronto tendremos esa charla", destaca el jugador.

El ex Curicó Unido sabe que para tomar una camiseta de titular tendrá que luchar el puesto con Yonathan Andía, donde asegura que tendrán una sana competencia.

"Vengo a aportar mi juego en los servicios del equipo, vamos mejorando día a día. Si voy a ser titular no lo sé, al igual que Yonathan me toca entregar al máximo por el equipo, eso se verá más adelante. Seguramente tendremos una disputa sana, me ha tocado conocerlo y me parece un muchacho excelente, buen jugador y vamos entregar cosas buenas al club", finaliza.