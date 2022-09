Universidad de Chile se quedó sin entrenador luego del empate a cero ante Coquimbo Unido en la denominada "final del mundo", que terminó siendo una presentación amarga en la que no dispararon al arco. Esta presentación le costó el cargo a Diego López, quien a falta de seis jornadas para el final del Campeonato Nacional deja el banquillo vacante.

Son dos nombres los que están sobre la mesa para llegar en modo bombero para buscar la salvación del descenso: Sebastián Miranda y Ronald Fuentes. El primero de ellos está cerca de la actualidad del club siendo asistente del técnico uruguayo además de jefe de divisiones inferiores mientras que la otra opción es un histórico azul y gerente técnico en la era de Carlos Heller en la presidencia.

Ante este panorama, los históricos del cuadro laico se debaten entre quién tiene el perfil ideal para este durísimo momento. "No sé si tantos técnicos no puedan encontrarle la mano a los jugadores. Un equipo sin ideas, no da tres pases seguidos, una desesperación por jugar a lo que salga y lo que pueda hacer Ronnie Fernández contra cinco, es muy difícil", dijo Cristián Mora a Redgol.

El exjugador del club habló de la opción de Miranda. "Es un fierro caliente, donde se juega mucho. Cuando estuvo de forma interina no alcanzó para una evaluación. Hay que ver cómo lo va a gestionar el plantel porque hay una inseguridad, un temor. En estas instancias, los que los hemos vivido, no es fácil", señaló.

"Hay un temor generalizado, hay una desconfianza y obviamente no sé si la capacidad o la experiencia que tenga Sebastián le va a servir para un equipo que de a poco va perdiendo lo poco y nada que mostraron en algunos partidos. Se va a enfrentar a un equipo que juega muy bien (Palestino) y va a ser un parámetro más exigente de lo que fue Coquimbo porque fue un partido malo", añadió.

Ronald Fuentes, la opción más experimentada para la U

Mientras tanto, Patricio Reyes, tiene una opinión distinta sobre quién debe tomar el sarten por el mango en esta circunstancia. "Se necesitaba urgentemente un cambio, yo creo que Ronald Fuentes puede ser interesante, conoce el medio, conoce la U, sabe cuántos puntos se necesitan para salvarse. Él tiene que buscar esos puntos, no buscar partidos buenos, él tiene que ser inteligente y luchar por esos puntos", enfatizó.

"Vamos en caída libre, pero si se logra hacer eso hay posibilidad que la U se salve. No hay espacio para estar probando nada. Lo que pasa es que han gastado tanta plata en técnicos, más en despedir técnicos que contratar jugadores", puntualizó.

Si bien no descarta que el elegido sea Sebastián Miranda, pide a alguien de mayor rodaje en Universidad de Chile ante la urgencia de las circunstancias. "Si es lo único que les queda, será, pero hay que arriesgar por alguien se comprometa de sacar el equipo, alguien con más experiencia. Yo creo que sí nos salvamos como sea. Si baja la U, no va a subir el mismo año. Hoy día la Primera B está demasiado complicada, no es como antes, no podemos darnos el lujo".