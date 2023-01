Mientras Alexis Sánchez intenta solidificar su leyenda en Europa, esta vez en el Olympique de Marsella, Universidad de Chile sigue a la espera de una posible vuelta del Niño Maravilla a las canchas nacionales, debido al viejo y conocido anhelo del delantero de jugar con la camiseta universitaria.

Sin embargo, se trata de una promesa que, al menos por ahora, parece lejos de cumplirse. Aún más considerando los grandes problemas que ha tenido la U para repatriar a sus antiguos ídolos, quienes fueron parte del mítico título de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, pese a la poca esperanza de la hinchada azul, Federico Valdés se encargó de volver a prender la mechita su la esperanza. En conversación con Radio ADN, el otrora presidente de Azul Azul señaló que Alexis tiene como gran meta el volver a Chile jugando en la U.

"Es el sueño de Alexis, está super conversado. Lo que pasa es que Alexis todavía está jugando en Francia y a muy buen nivel", explicó Valdés.

"Los hinchas viven de su masa de hinchas y si Alexis cerrara su carrera con dos años en la U, habría una gran cantidad de niños que se harían hinchas de la U. Eso es algo que se proyecta para toda la vida, uno no se cambia de equipo", analizó.

Además, diferenció la situación de Alexis en relación a Mauricio Isla, que también tenía ganas de jugar en el Bulla, pero terminó recalando en Universidad Católica. "Lo que pasa es que Mauricio Isla es un gran jugador, que se identifica con la U, no hay ninguna duda, pero no es Alexis. Nadie es Alexis.

Pero lamentó que jugadores como Marcelo Díaz o Eugenio Mena no volvieran al club, manifestando que "estos otros si fueron de la U y yo esperaba que terminaran acá, al menos uno o dos años".

"Me da pena. Me hubiese gustado tener Marcelo Díaz o al Keno Mena en la U. Espero que Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, cuando vuelvan a Chile, vuelvan a la U. Sería terrible que no fuera así", cerró.