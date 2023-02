Cristián Caamaño aseguró que José Rojas tiene una importancia indesmentible para la historia de Universidad de Chile, aunque no puede compararse a Sergio Navarro en el equipo de todos los tiempos del Chuncho. Pepe anunció su retiro de las canchas este pasado lunes.

Caamaño y retiro de Pepe Rojas: "No puede competir con Sergio Navarro en la U"

Este pasado lunes José Rojas anunció su retiro tras defender a Curicó Unido la temporada 2022. El capitán de la Universidad de Chile 2011 campeona de la Copa Sudamericana cuelga los botines con 39 años, parte del histórico plantel azul dirigido por Jorge Sampaoli.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño fue consultado por la carrera del también ex seleccionado chileno. ¿Qué sitial ocupa Pepe Rojas en la U?

“Compararlo contra el mejor lateral izquierdo posiblemente de todos los tiempos del fútbol chileno, que es Sergio Navarro... Por lo tanto, en la historia de la U Navarro está por sobre Pepe Rojas”, dijo Caamaño.

El periodista agregó que “Pepe Rojas no puede competir con Navarro como lateral izquierdo en la historia del fútbol chileno y en la U Navarro está muy por encima. Lo que sí, José Rojas participó quizás del mejor momento de la U como capitán y símbolo de ese equipo”.

“Ahí era central izquierdo, pero su posición natural hasta que llegó Sampaoli fue lateral izquierdo. ¿Le costó mucho? No era un jugador que profundizara, fue más defensivo siempre y por eso Sampaoli lo pone de stopper, aprovechando su velocidad. No era alto, pero jugaba mucho con la velocidad y su característica de ubicación y sentido táctico”. Complementó.

La salida de Pepe Rojas en la U

Por otro lado, Caamaño recordó el abrupto adiós de José Rojas en Universidad de Chile a fines de 2015. El zaguero terminó jugando en Belgrano el año siguiente.

“En 2015 los dirigentes, encabezados por Carlos Heller, fraguaron su salida de manera muy asquerosa. Hicieron la campaña y evaluaron por redes sociales. No se atrevían a sacarlo y no dejaron que Beccacece tomara la decisión de si lo quería o no. Ellos impusieron su salida”, relató Caamaño.

El rostro de Radio Agricultura sentenció que “antes de ganarle esa Copa Chile a Colo Colo en La Serena, Pepe Rojas se acercó a Heller para preguntarle si sería su penúltimo o último partido en la U, y Heller le respondió que la U siempre iba ser su casa… Y le dice que la decisión la iba a tomar Bececcacece. Y Beccacece le dijo ‘los dirigentes no quieren que sigas y yo no puedo hacer nada más, ya me dijeron que no’. Pepe Rojas se sintió traicionado. Le entregaron una camiseta de reconocimiento y él la dejó en el camarín del Nacional en ese partido contra Huachipato”.