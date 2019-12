Tati Buljubasich sin rencores con Colo Colo: "No estamos choreados por lo de Edson Puch"

El fútbol chileno está paralizado desde hace largo rato, pero los clubes empezaron a moverse, para armar a sus planteles de cara a la temporada 2020, donde uno de los grandes golpes lo quiere dar Colo Colo, que busca "robarle" a Edson Puch a Universidad Católica.

Los albos iniciaron negociaciones con el Grupo Pachuca, dueño de la carta del puntero chileno, situación que comentó el gerente deportivo de Cruzados, el argentino José María Buljubasich.

"No estamos choreados con Colo Colo, cada club trabaja, busca y ve opciones de jugadores que considera que tiene que incorporar. No soy yo quién para enojarme con nadie. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y tratar de hacerlo de la mejor manera posible", señaló el ex arquero en conferencia de prensa.