Luciano Aued ilusiona a los hinchas de la UC: "Ojalá pueda compartir cancha con Gary Medel"

Todo hincha de Universidad Católica se ilusiona al hablar de un posible regreso de Gary Medel al club. El Pitbull es un declarado hincha cruzado y siempre ha demostrado amor por sus colores a pesar de la distancia.

En conversación con los hinchas en una entrevista en el Instagram del club, Luciando Aued se refirió a la posibilidad de repatriar al Pitbull y confesó que le gustaría jugar con él en un futuro.

"Es una de las referencias inevitables del país y de Católica. Me llama la atención el arraigo que tiene, porque siempre que tiene un rato libre aparece por acá. Ojalá pueda venir, porque con toda la experiencia que ha ganado va a aportar mucho al club. Ojalá pueda estar y compartir cancha con él", señaló el trasandino.

Por otro lado, el Luli habló del accidentado bicampeonato de la UC en 2019 por el estallido social y aseguró que irán por más: "Si tocaba ganar, mejor, pero que hablen bien de uno como persona deja mucho más".

"Después es como una rueda, cuando ganas quieres seguir en eso. Ahora la gente nos pide el tricampeonato y trabajamos por eso y más, también ser competitivos a nivel internacional", refrendó.

Finalmente, Aued no escondió su deseo de terminar su carrera en el club que lo formó, Gimnasia de La Plata: "Es el club que me formó y me dio los valores para estar en el fútbol. La verdad no sé qué pasará y se podrá dar. Además, el descenso me dolió mucho y espero volver para saldar esa cuenta".