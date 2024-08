From, SNL, The Traitors y más: Estos son los esperados estreno de Universal+ en septiembre

Septiembre está por comenzar y con ello grandes estrenos llegarán a la plataforma de Universal+, en donde debutantes producciones arribarán a la pantalla, además de nuevos capítulos de intrigantes producciones.

From, The Traitors y Saturday Night Live son alguno de los estrenos que arribarán dentro de los próximos días con sus nuevos capítulos, como también lo harán esperadas producciones como The Couple Next Door, que hará su arribó al streaming.

¿Cuáles son los estrenos de septiembre en Universal+?

The Couple Next Door (primera temporada) – Estreno 3 de septiembre

¿Qué harías si te encontraras viviendo al lado de alguien que despierta en ti una pasión prohibida? Esa es la intrigante premisa de The Couple Next Door (La Pareja de Al Lado), un thriller erótico que explora la compleja dinámica entre dos matrimonios en una tranquila zona de Leeds, Yorkshire.

Danny Whitwell y su esposa Becka están intentando reconstruir su relación después de una traición que casi los destruye.

Sin embargo, sus planes se complican cuando sus nuevos vecinos, Evie Greenwood y su esposo Pete, se mudan al lado. Danny no puede evitar sentirse atraído por Evie, un deseo que será correspondido y que traerá serias consecuencias

Evil (cuarta temporada) – Estreno 8 de septiembre

La aclamada serie de terror sobrenatural regresa con su esperada cuarta temporada, donde los protagonistas enfrentarán criaturas como nunca antes habían visto.

El equipo que investiga fenómenos paranormales, compuesto por la psicóloga forense Kristen Bouchard, el ex periodista y futuro sacerdote David Acosta, y el experto en tecnología Ben Shakir, deberá dejar de lado sus diferencias religiosas para desentrañar el origen de escalofriantes eventos.

The Traitors (segunda temporada) – Estreno 12 de septiembre

El reality show que ganó un premio Emmy el año pasado y este año compite en cuatro categorías, incluyendo mejor reality de competencia y mejor anfitrión de reality con Alan Cumming, regresa con su segunda temporada.

Ambientado en un majestuoso castillo en Escocia, los participantes, conocidos por haber brillado en realities como Survivor, Big Brother, The Amazing Race y Dancing with the Stars, se enfrentan en un juego de traiciones para ganar un cuantioso premio.

FROM (tercera temporada) – Estreno 23 de septiembre

Ambientada en un inquietante pueblo de Estados Unidos, From sigue a sus habitantes atrapados en un lugar del que no pueden escapar y que está rodeado por criaturas que acechan durante la noche.

En esta tercera temporada, el sheriff Boyd Stevens (Harold Perrineau, Lost) cae en una trampa que pondrá en peligro a la comunidad aterrorizada.

Saturday Night Live (temporada 50) – estreno 28 de septiembre

El legendario programa de comedia y sketches, creado en 1975 por Lorne Michaels, regresa este mes con una temporada histórica.

Para conmemorar este hito televisivo, contará con invitados especiales vinculados a temporadas anteriores y rendirá homenaje a los comediantes que hicieron historia en ese icónico estudio, que ha visto nacer a grandes estrellas del cine y la televisión.

Además, se ha confirmado la participación de Maya Rudolph, quien volverá a interpretar a la vicepresidenta (y candidata a la presidencia) de Estados Unidos, Kamala Harris.