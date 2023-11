Los conciertos en nuestro país siguen sumando y ahora es el turno de el legendario Tom Jones, quien hace siete años no visitaba el suelo nacional pero regresa con su gira “Ages & Stages Tour” para deleitar a todos sus seguidores e interpretar su destacado repertorio. Este anuncio se suma a las fechas ya reveladas en el Reino Unido, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Con una carrera que abarca más de seis décadas, Tom Jones es reconocido como uno de los mejores cantantes y artistas de todos los tiempos. Su impacto se refleja en la venta de más de 100 millones de discos, consolidándose como una figura influyente en la industria musical.

De ese modo, revisa todos los detalles de su espectáculo en Chile a continuación.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Tom Jones?

¡Atención fanáticos! La preventa exclusiva para clientes de Entel o aquellos que realicen el pago con tarjetas Scotia se iniciará el martes 5 de diciembre a las 11 a.m. Por su parte, la venta general estará abierta al público a partir del jueves 7 de diciembre y podrá realizarse a través de plataforma Punto Tícket.

¿Cuándo y dónde se presenta Tom Jones en Chile?

El artista se presentará el 11 de abril de 2024 en el Movistar Arena.

Tom Jones: un ícono de la música

Tom Jones es, sin lugar a dudas, un maestro de la interpretación, y uno de los escasos artistas cuya carrera comenzó en los inicios de la música popular moderna y aún mantiene una destacada presencia tanto en la grabación como en la interpretación. Su atractivo espectáculo abarca diversas épocas y géneros musicales, supera barreras de clase y atrae a un público diverso que incluye jóvenes y mayores, hombres y mujeres, tanto del ámbito mainstream como de la vanguardia. La poderosa combinación de la voz y la canción ha sido la distintiva marca de Sir Tom, consolidándolo como una auténtica leyenda musical.

Después de iniciar una carrera exitosa y diversa a principios de la década de 1960, Tom Jones alcanzó la fama internacional gracias a su poderosa voz, presencia en el escenario y una serie de éxitos que incluyen canciones como“It’s Not Unusual”, “What’s New Pussycat?”, “Delilah”, el tema de James Bond “Thunderball”, “Green, Green Grass of Home”, “She’s A Lady”, “Sex Bomb” y una versión de “Kiss” de Prince.

A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos honores y premios, incluyendo el prestigioso título de caballero otorgado por la reina Isabel II en 2006, varios BRIT Awards, un Silver Clef Award, el distinguido Music Industry Trusts Award y un Hitmaker Award del US Songwriters Hall of Fame. Su autobiografía reciente, “Over The Top And Back”, fue un éxito de ventas, y su álbum de 2021, “Surrounded By Time”, lo convirtió en el hombre de más edad en alcanzar el número 1 en la lista oficial de álbumes del Reino Unido con un álbum de nuevo material, superando a Bob Dylan.