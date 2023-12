Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

¿Quiénes estarán en Podemos Hablar este viernes?

En un nuevo capítulo de estreno, estarán presentes la modelo y numeróloga, María Eugenia Larraín también conocida como Kenita; el musico y hermano del ex presidente, Sebastián Piñera, Miguel “Negro” Piñera; y el psíquico, Álvaro Santi.

Las predicciones de Álvaro Santi sobre Tonka Tomicic

Santi se refirió al futuro laboral y personal de la animadora de televisión, señalando: “ella se va a ir liberando de esto con el tiempo, esto le sigue pesando (Caso relojes), pero tiene la carta de El Loco que es liberación, asíque se va a ir liberando de a poco, esta es una carta que va refrescando todo. Este Papa con este Rey de oro es una oportunidad que es en televisión, aquí tiene que haber un contrato, algo, ella va a regresar a la televisión.

Acerca de cómo le irá en el ámbito amoroso tras su bullada separación de Parived, Santi señaló que a pesar de los rumores sobre una posible reconciliación, el no ve eso. “Hay unos rumores que escuché, sobre que ella está intentando regresar, pero yo no veo eso”, indicó.

“Veo que aquí hay comunicación, hay un vínculo, hay algo importante para ellos dos, pero decidieron apartar sus vidas”, expresó Santi, para luego agregar: “No creo que haya un regreso y tampoco creo que haya un intento… ya va a aparecer otra persona pronto”.

La inesperada confesión de Kenita sobre Enrique Iglesias

La numerológa reveló que conoció al artista a finales de los 90s y tuvieron un interesante acercamiento. “Cuando estaba en la mitad de su recital, se acerca Tony, un español gigante, que era como la mano derecha, y nos dice al grupo que estábamos ahí, ‘¿Qué van a hacer después? Porque nosotros vamos a ir a una fiesta en la Oz’”, señaló.

“En la Oz creo que hubo un desfile de modas, entretenido, después nos fuimos un grupo a una suite, hicieron como una mini fiesta ahí y había mucha gente. En un momento, que estaba conversando con Enrique y con Tony, se desaparece Enrique, estaban los demás ahí y yo les digo “ya me voy a ir”, y me fui”, agregó Kenita.

“Cuando iba camino a mi casa, me llama Tony y me dice ‘él te quiere conocer. Mañana se va a Argentina y me dice si quieres viajar con él’. Ahí me pasa el teléfono y él me invita a Argentina, esto nunca lo he contado. Fui, estaba soltera y todo, me había caído increíble, el grupo era muy simpático. Cuento corto, llego al avión privado y me sentí como chancho en Ibiza. Primera vez que andaba en avión privado, fue todo nuevo, igual me sentía un poco incómoda, pero fue muy bonito“.