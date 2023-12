Generación 98 se encuentra en una etapa crucial de su transmisión, en donde el plan del Chico Olmedo está cada vez más cerca de revelarse lo que destruirá la vida de los protagonistas, pero eso no es todo, ya que lo muchos televidentes esperaban finalmente ocurrió: Valentina (María Gracia Omegna) se enteró de la verdad, su marido Juan José (Nicolás Poblete) tiene otra familia desde hace 10 años.

A pesar de que la reacción de Valentina ha sido inesperada, ya que tras encarar a su esposo, enfrentar a la amante de su pareja y revelarles lo que se hará en el futuro, le dijo que seguirían como que nada ha pasado en público, sin embargo, en privado ella no quiere que él se le acerque, pero además, le exigió que no volviera a ver ni a Alicia, ni a su hija Sofía.

Sin asumir el peso de su terrible traición, el corredor de propiedades aún busca que todo vuelva a la normalidad con su familia, mientras ella repele su presencia.

Por otra parte, está tan empañada en mantener la imagen de familia perfecta, que no acepta preguntas sobre su cambio de actitud e incluso ignoró a su hija Jacinta cuando le preguntó directamente sobre el asunto.

¿Qué pasará con Juanjo en Generación 98?

En el nuevo capítulo de la teleserie, Valentina continúa rechazando a Juanjo y todos sus intentos por acercarse a ella, mientras que finge que nada la afecta. Por lo que el corredor de propiedades tomó la decisión de ir a visitar a su otra familia al Cajón del Maipo, en donde les reveló que no las verá en un largo tiempo debido a todo lo ocurrido.

Esto deja en shock a Alicia, quien siempre pensó que tras descubrirse la verdad, Juanjo las escogería a ellas y dejaría a Valentina.

Por otra parte, este no es el único conflicto que la pareja atravesará, ya que tras firmar el contrato para ser parte de Punta Virgen, ambos perderán todo sus ahorros porque el proyecto no existe. Es todo una estafa de Hernán Olmedo contra sus ex compañeros de colegio por todo el bullying que sufrió durante su infancia.

Esto causará un nuevo remezón en la familia Matte, quienes pusieron una cantidad muy importante de dinero en el proyecto inmobiliario que prometía hacerlos millonarios en cosa de meses.

Juanjo, quien cree ser amigo de Hernán, fue uno de los principales interesados en Punta Virgen y de hecho, involucró a su madre y a su corredora para tener una inversión mayor, sin saber que está condenando a la empresa a la quiebra.

Revisa el avance a continuación

¿Qué pasará con Alicia?

El personaje de Lorena Capetillo vivió complejos momentos recientemente, en donde tras ser enfrentada por Valentina, la madre de Sofía, le confesó todo lo que había pasado entre ella y Juanjo, entregando detalles de su vida en pareja y los motivos de por qué él las amaba más a ella que a su familia en Santiago.

Valentina atropelló a Alicia tras encararla en su casa, por lo que fue detenida y paso horas esperando ser liberada, mientras entendía todo lo que su pareja hizo.