Nyruz es uno de los artistas urbanos nacionales más prometedores,y ahora, hace noticia con el lanzamiento de “Cuenta privá“, su segundo sencillo bajo el sello de Sony Music. Esta colaboración con la reconocida compañía discográfica le brindará la oportunidad de expandir el alcance de su música.

El artista, cuyo nombre verdadero es Nicolás Ruíz Campos, nació en la Región de Antofagasta y comenzó a explorar el freestyle a la edad de 15 años, revelando su talento a través de las redes sociales. Posteriormente, incursionó en la composición de sus propias canciones, como “LOKERA$” y “Mami RealG”, las cuales han acumulado más de un millón de visitas en varias plataformas, allanando gradualmente su camino en la escena musical.

Descubre todos los detalles de su nuevo lanzamiento a continuación.

¡Siguen los éxitos! Nyruz estrena “Cuenta privá”

El más reciente sencillo exhibe el estilo distintivo del artista y una letra que explora las temáticas de amores y las dinámicas de las redes sociales.

“Para “CUENTA PRIVÁ” me inspire mucho en el término de una relación, ese

sentimiento de querer saber de alguien y no poder porque ya no existe

comunicación. Yo creo que más de alguno ha “espiado” por las redes sociales a

esa persona que extraña y mantiene la cuenta privada y eso quisimos transmitir

tanto como en la canción como en lo visual. Quisimos mostrar un poco el proceso erróneo que cometen muchos al tratar de tapar la herida, pero que al final del día, no resulta”, afirmó el artista.

El sencillo se sumerge en un enfoque más futurista en términos de sonidos, con un ritmo acelerado, pero siempre manteniendo la identidad característica del estilo del artista.“La canción tiene muchos efectos y sonidos procesados. Es un reggaetón bien evolucionado, con un final inesperado tipo “drum and bass”. Tiene melodías pegadizas, pero con varios elementos fuera de lo común”, aseguró Nyruz.

Por otro lado, Nyruz ha lanzado recientemente “Cenizas”, que ya acumula cerca de 150 mil visualizaciones en su canal de YouTube apenas un mes después de su estreno. Con su nuevo tema “Cuenta privá”, el artista busca consolidar su crecimiento incipiente, el cual ha estado cultivando en colaboración con su compañía discográfica. A través de esta última canción, invita a su audiencia a dejarse sorprender por su flow y el distintivo sello propio que lo caracteriza.

¿Qué colaboraciones tiene Nyruz?

El músico ha colaborado con artistas de renombre como King Savagge, Gino Mella, Easykid, entre otros, lo cual merece ser resaltado.

Al ingresar como artista a la industria de la música, causó un relevo en su carrera y seguramente una gran herramienta para la difusión de sus éxitos.

“Estoy muy feliz por todo lo que estoy viviendo y lo que me está pasando. Es realmente un sueño poder firmar con Sony, es algo que lo soñaba, pero no esperaba en este momento y menos de la manera tan rápida que se dio. Pero sé que también es el resultado de años de sacrificio y de remarla”, comentó la voz de “Mami real g” y agradeció a su equipo encabezado por Magicenelbeat, Moustache y Renato Núñez.