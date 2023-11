Max Cabezón se convirtió en el nuevo eliminado de Tierra Brava tras perder, en un electrizante duelo por la permanencia, contra Luis Mateucci.

Tras su paso por la hacienda ubicad a en Perú, el cocinero conversó con RedCarpet sobre los pormenores de la competencia, la convivencia y como fue vivir esta extrema experiencia, en donde, además, cuestionó la capitanía de Luis Mateucci, quien es el líder de su equipo y por lo mismo, es el que decide quién es nominado en su grupo.

Max sobre la capitanía de Luis

Luis es el líder del equipo Rojo y se convirtió en el nuevo nominado de la competencia tras el cambio de reglas, en donde por decisión de los compañeros, dos participantes, uno de cada equipo, era elegido para enfrentar un duelo directo junto a Max, sin opción de salvación.

El chico reality, que ha participado en espacios como Volverías con tu Ex y Doble Tentación, es el capitán de uno de los equipos, sin embargo, no todos están conformes con la decisión. Sobre esto, Max Cabezón señaló que no le pareció la forma en que se decidió a los líderes.

“Yo no vi ningún reality con Mateucci, yo a Mateucci lo conocí en Tierra Brava. Yo llego y ahi ganamos todas competencias por equipo. Entonces, nunca vi a Mateucci ganar algo. Más allá de las actividades, los juegitos, pero en una actividad física, nunca lo vi ganar”, expresó.

“No hubo una prueba realmente, como decir, ya sabis que ‘la persona que logra vencer esta prueba se gana la capitanía, si es que quiere ser capitán, por supuesto’. La Eva (Gómez) cuestionó su capitanía, tenía su equipo separado. Entonces, un buen capitán, yo no lo consideré, nadie lo consideraba, eso era unánime y nunca lo vi ganar ninguna prueba.

“No es que yo lo cuestionara por ser soberbio, para mí era una retórica real. ‘¿A quién le ha ganado este we**’. Si yo nunca lo vi ganar nada”, expresó.

Noche de Combos

Max Cabezón también será parte del gran evento deportivo organizado por el youtuber chileno Dylantero, en donde distintos rostros conocidos del entretenimiento se enfrentan en el ring de boxeo. El finalista de MasterChef se enfrentará a Rai Alcalde, conocido actor nacional.

“Esta es la primera vez que voy a debutar en una pelea. Yo vengo entrenando, hace más o menos un año, estoy yendo al gimnasio, me estoy volviendo como bien fuerte… entonces tengo que encontrar un equilibrio porque yo soy cocinero, acabo de abrir una pizzeria nueva que es Bar Flama y yo como pizza casi todos los diñas, pirqué voy probando, entonces hay que tener una dieta estricta, pero comiendo pizza, entrenando en el gimnasio, entrenando con tu coach de boxeo”.

Asimismo, revela que está muy contento de poder participar en el masivo evento. “Quedan dos meses para esta pelea que va a ser mi debut en el ring, me pone muy contento, vengo saliendo del reality en Perú y ahora me voy a meter a una pelea, entonces es muy buena onda ver todas las facetas que tengo para entrenar”.