Tras diversos rumores, se confirma la relación entre ambos ex participantes de Gran Hermano Chile.

Maite, ex Gran Hermano, reconoce pololeo con Lucas Crespo: "Estoy enamorada"

Gran Hermano fue un reality que dejó bastante que hablar mientras se encontraba al aire. Sus participantes no ser rostros famosos, brindaron diversos momentos que quedaron en la memoria de los seguidores del programa. Asimismo, incluso las finalistas como Constanza Capelli y Jennifer Galvarani, lograron oportunidades laborales en televisión luego de su estadía en el encierro.

De ese modo, ahora se supieron novedades de los ex integrantes, Maite Phillips y Lucas Crespo, quienes actualmente se encuentra en una relación amorosa y de acuerdo a dichos de la joven, la relación va como viento en popa.

Maite Phillips revela que está enamorada de Lucas Crespo

Durante el lanzamiento del nuevo perfume 212 de Carolina Herrera, la estudiante de ingeniería llegó como invitada Vip al evento. En conversación con radio ADN, Maite revela su presente amoroso con Lucas. “Estamos pololeando”.

Al ser consultada por su relación anterior, Phillips detalla que, “cuando terminé, retomamos el contacto y ahí nunca dejamos de hablar”. En ese momento indica que con Crespo actualmente llevan una semana.

Por ese lado, sobre sus sentimientos, indica que “estoy enamorada. Él es un tierno, se ha portado un diez conmigo”, dando a conocer de forma más detallada sus sentimientos.

Respecto a los comentarios que reciben de la gente, señala que de forma reiterada invaden su privacidad como pareja.

“Nos graban, nos grabaron el otro día dándonos un beso en la disco. No fue nada entretenido la verdad, no respetan mucho la intimidad. No nos dicen nada malo sí, que nos vemos tiernos”, declaró.

Luego la joven indicó que no quiso seguir en televisión por que deseaba estar más enfocada en sus propias plataformas y en sus estudios.