Hace un par de días nos enterábamos, mediante una publicación de sus redes sociales, que Kel Calderón había finalizado su tesis para la carrera de Derecho.

Y es que la influencer entró en 2010 a estudiar Derecho a la Universidad de Chile y en 2016 aprobó su examen de grado, pero aún le faltaba el último paso de la tesis para poder jurar como abogada.

Tras más de 10 años, finalmente Calderón decidió terminar el proceso y así conseguir por fin su título.

Feliz y con hartos planes

Recientemente, esta semana Kel Calderón estuvo presente en la reinaguración de H&M en el Costanera Center. Como una de las invitadas que ha apoyado la marca desde sus inicios es que Kel conversó con RedCarpet sobre su reciente logró universitario.

“Me tomo mucho tiempo presentar mi tesis. Pero por fin ya la entregué, ya me pusieron mi nota. Ahora estoy en el proceso para que corte me llame a jurar, pero estoy muy contenta, creo que no me daba cuenta de que sí era una espinita que tenía pendiente. Así que cerrar procesos y ciclos siempre es genial“, destacó sobre el proceso.

“Tengo que hacer todos los trámites para poder jurar que eso en general igual toma un poquito de tiempo, pero ya con eso… Primero quiero el cartón, quiero entregarle el cartón a mi papá. Quiero que esté tranquilo porque obviamente pensó que jamás me iba a titular y de ahí nada, no sé“, destacó sobre un poco de lo que podría pasar con su vida teniendo el cartón en mano.

En esta misma línea, Kel detalló que tenía muchos planes a futuro con su marca en redes sociales y su vida de influencer, pero que iba a tratar de compatibilizar ambas vidas ahora que finalmente va a ser llamada a jurar a la Corte Suprema.

Puedes revisar todo lo que nos dijo Kel Calderón en H&M a continuación: