Katherine Orellana, la cantante nacional que fue parte de espacio como Pelotón y Salta si puedes, y que se hizo reconocida a nivel nacional tras su destacada participación ene le programa de talentos Rojo, fama contra fama, revela que está pasando por un complejo momento personal producto de su adicción al alcohol.

La artista de 41 años se encuentra en tratamiento desde noviembre en un centro de la comuna de Talagante, en donde a través de una entrevista con LUN, entregó detalles del proceso que vive. “Soy alcohólica”, señaló al medio, agregando: “Cambié la adicción a la comida por la adicción al alcohol”.

La artista revela que tuvo que dejar la terapia durante dos meses debido a que su mamá tuvo un ACV, pero retomó el tratamiento en enero. Durante esa pausa, continuó con un tratamiento ambulatorio y hablaba a diario con su terapeuta.

“Tuve la necesidad de internarme porque llevaba más de la mitad de mi vida tomando demasiado alcohol”.

Acerca de su proceso de rehabilitación, la artista señaló que todos los días es una lucha. “Uno se siente tentado porque esta es una enfermedad para toda la vida. No puedo decir que gracias a la rehabilitación nunca más me van a dar ganas de tomar o de consumir. Eso no va a suceder, acá me enseñan mecanismos para controlar esa ansiedad, canalizar la energía de una mejor manera”.

También se refirió a lo doloroso que ha sido separarse de su hijo, Federico, de 11 años. “Lo más difícil es estar lejos de él. Mientras tanto está con mi hermana y una prima, pero gracias a Dios tengo un hijo tan maduro que está súper contento porque recuperó a su mamita”.

Katherine revela los cambios positivos que ha tenido el proceso de rehabilitación en ella. “Hoy si y otra mujer. Llegué aquí con muchas caretas. Me veo una persona fuerte y resiliente, pero en definitiva lo que hace el tratamiento es desarmarte y armarte nuevamente”.