The Cure en Chile: Estos son los precios para la esperada gira "Shows of a Lost World"

DG Medios confirmó un nuevo concierto está vez volverá la Capital la banda de rock británica The Cure. La agrupación liderada por Robert Smith presenta su nueva gira llamada “Shows of a lost world tour” la cuál será presentada el próximo 30 de noviembre en el estadio Monumental.

Su último concierto en el país fue en el Estadio Nacional en el año 2013, la preventa exclusiva para los clientes Entel y del Banco Scotia inició este lunes 26 de junio, mientras que este miércoles 28 de junio comenzará la venta general a partir de las 10:00 am. Si eres fanático o fanática de está increíble banda a continuación te contamos cuáles son los precios de las entradas para ver a The Cure.

¿Cuáles son los precios de las entradas para ver a The Cure?

Los precios con el 20% de descuento para los clientes Entel y del Banco Scoti son los siguientes:

Rapa Nui: $178.525

Cancha frontal: $130.275

Océano: $110.975

Cordillera: $91.675

Cancha general: $62.725

Magallanes: $43.425

Movilidad reducida: $43.425

Acompañante movilidad reducida: $43.425

Precios venta general

Rapa Nui: $215.525

Cancha frontal: $157.275

Océano: $133.975

Cordillera: $110.675

Cancha general: $75.725

Magallanes: $52.425

Movilidad reducida: $52.425

Acompañante movilidad reducida: $52.425

Las entradas se encuentran disponible a través del sistema Ticketmaster.

¿Qué países visitará The Cure?

La banda británica liderada por Robert Smith llegará con su gira “Shows of a Lost World” a Bogotá, Asunción, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo y Lima. Los conciertos que hará The Cure en Colombia, Brasil, Argentina y Paraguay, son presentaciones que realizará la banda como artistas principales del line up del Festival Primavera Sound en Sudamérica.