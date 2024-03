La exitosa banda Placebo regresó a Chile tras casi 10 años desde su última visita, en donde Brian Molko y Stefan Olsdal entregaron una increíble presentación que hicieron vibrar a los fans que llegaron hasta el Movistar Arena para disfrutar de los mejores temas de la icónica agrupación de rock alternativo.

La banda detrás de hits como Every me, every you, Pure Morning, This Picture y Post Blue, agendó dos fechas en Chile, la primera fue se realizó este miércoles 21 de marzo, mientras que la segunda es el jueves 22.

El regreso de Placebo a Chile

Placebo deslumbró a sus fanáticos en territorio nacional con un concierto inolvidable lleno de energía y emoción. La voz inconfundible de Brian Molko resonó en todo el recinto junto con la guitarra de Stefan Olsdal, cautivando a la audiencia desde el primer momento.

Una de las cosas más destacadas de la noche fue la solicitud de la banda de no utilizar los teléfonos celulares durante el espectáculo, y los fans respondieron de manera ejemplar, sumergiéndose por completo en la experiencia y viviendo el momento al máximo.

El setlist estuvo mayormente compuesto por canciones de su nuevo álbum “Never Let Me Go”, lanzado en 2022, lo que añadió una frescura emocionante a la actuación.

Desde el inicio con “Forever Chemicals” hasta el final, cada canción resonó con una intensidad única, dejando al público completamente entregado.

Temas como “Beautiful James”, “Twin Demons”, “Too Many Friends” y “Exit Wounds” hicieron vibrar al público con sus potentes melodías y letras profundas.

La energía en el escenario fue palpable, con la banda entregándose por completo a su música y contagiando al público con su pasión.

Pero lo que hizo aún más especial esta noche fue la conexión única que la banda estableció con su público chileno. Brian Molko sorprendió a todos al dirigirse al público en español en varias ocasiones, creando un vínculo cercano y personal que hizo que cada fan se sintiera parte de algo especial.

Pero no solo se trató de la música; también hubo un sentido de conexión genuina entre la banda y sus seguidores, creando un ambiente de camaradería y celebración compartida.

Sin embargo, los momentos más esperados de la noche llegaron cuando la banda tocó clásicos como “Song to Say Goodbye”, “The Bitter End” e “Infra-red”. Estas canciones icónicas fueron recibidas con una ovación ensordecedora por parte de los fans, quienes las habían esperado con ansias durante toda la noche.

El concierto de Placebo en Chile fue una experiencia inolvidable que combinó la increíble voz de Brian Molko, la energía contagiosa de Stefan Olsdal y un setlist emocionante.