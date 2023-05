Como "El Show de Truman" pero en la vida real: The Joe Schmo regresa a la pantalla

Uno de los reality shows más llamativos regresará a la pantalla con un inesperado reboot. The Joe Schmo Show tendrá una nueva temporada, en donde nuevamente el centro de la historia será un participante que no sabe que está conviviendo con actores, muy parecido a la película protagonizada por Jim Carrey “The Truman Show”.

The Joe Schmo Show es un programa de telerrealidad falso creado por Paul Wernick y Rhett Reese para la cadena spike, en donde la premisa del programa es hacer creer a una persona que es parte de un programa de telerrealidad, sin saber que el resto de los participantes son actores, incluido el presentador, y todas sus acciones, como también los resultados, son para generar momentos graciosos o dramáticos en la trama.

La primera temporada se emitió el 2003 y los falsos participantes interpretan a arquetipos competidores de realitys shows, además también contó con la participación de, en ese entonces desconocida, Kristen Wiig, quien en la actualidad es una de las actrices de comedia más reconocidas en Hollywood.

Joe Schmo 2, se emitió en 2004. El engaño de la primera temporada se realizó como un programa de competencia de telerrealidad típico, mientras que el segundo engaño fue un programa de citas como Bachelor.

¿Qué se sabe de la nueva versión?

TBS ha anunciado una versión reinventada del infame programa de bromas, que se estrenará el próximo año.

En la nueva versión, un tipo llamado Ben cree que es un concursante de una nueva serie de telerrealidad llamada The Goat, mientras que todos los demás concursantes son en realidad comediantes de improvisación que fingen ser concursantes de reality shows. Por supuesto, se producen travesuras salvajes y Ben comienza a preguntarse si lo que está viendo es demasiado loco para creerlo.

Revisa el primer avance a continuación