Juego de Ilusiones se encuentra en una etapa crucial de su transmisión, luego de que Mariana (Carolina Arregui) se entregó a la policía tras el secuestro de su esposo Julián (Julio Milostich), quien pudo liberarse del sótano en donde pasó meses encerrado, cuando su pareja se enteró de un crudo secreto familiar.

Por lo mismo, los televidentes no quieren perderse ningún capítulo y se preguntan si habrá un capítulo nuevo durante Fiestas Patrias el próximo lunes 18 y martes 19 de septiembre.

¿Darán Juego de Ilusiones en Fiestas Patrias?

Según informó Mega, la teleserie no emitirá un nuevo capítulo ni el lunes ni el martes de la próxima semana, retomando su transmisión habitual el próximo miércoles 20 de septiembre.

Revisa el avance de los nuevos capítulos a continuación

¿Qué pasará en los próximos capítulos de Juego de Ilusiones?

Luego de que la verdad salió a la luz, las hermanas Mardones-Nazir le han dado la espalda a su madre, echándola de la casa y despreciándola por lo que le hizo a su padre, mientras que Julián, con su nueva libertad, busca venganza y además expulsar de su vida a su familia nortina que llegó a quedarse en su casa.

Además, se reveló que Sofía (Magdalena Muller), está embarazada, por lo que Rubén (Etienne Bobenrieth), cree que es posible que él sea el padre del bebé y no Ignacio (Felipe Contreras), lo que hará que continúe su obsesión con su ex pareja, a pesar de que está en una relación con su ex cuñada, Camila, a quien le propuso matrimonio y en los últimos capítulos le pide iniciar una familia juntos.

Por su parte, Mariana continúa pasando complejos momentos en la cárcel en donde está recluida, ya que decidió entregarse a la justicia antes que caer en el plan de Julián. Por su parte, el patriarca de los Mardones pide que la saquen y que regrese a la casa, pero ya es muy tarde, fue formalizada. Mientras, Javiera, impactada, arremete en contra de su familia por lo que pasó con su madre.