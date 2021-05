"Acabo de cometer un gran fail": Yuli Cagna desata la ira de las redes sociales tras confusa publicación en Instagram

La ex chica reality Yuli Cagna fue expuesta al comentar un error garrafal cuando intentaba cumplir con sus tareas publicitarias de influencer, al promocionar un destino turístico con una foto que no correspondía al lugar y como consecuencia se llenó de críticas de parte de algunos usuarios en redes sociales.

Fue el periodista Juan Vallejos Croquevielle, quien dejó en evidencia a Cagna por medio de su cuenta de Facebook, donde publicó una captura del Instagram de Cagna, donde buscaba promocionar Bariloche pero con una foto de una localidad chilena.

"Una influencer argentina promocionando Bariloche subiendo foto de su último viaje en ese lugar. El problema, es que la foto es no de Bariloche, sino que de Coyhaique, Chile. Además, etiqueta a @visitargentina", resaltó Croqueville. Esto, para luego pasar a evidenciar que es una práctica recurrente de Cagna.

"Y bueno, esta foto publicada por la influencer en 2018 en la que cuenta que nevó en Santiago, también corresponde a Coyhaique", acusó el periodista, alertando de paso que "la joven borró la foto, excelente".

Yuli Cagna queda expuesta ante el error que había cometido.(1)

Yuli Cagna se vio obligada a salir al paso de tamañas acusaciones, pero sobre todo pedir disculpas, tras la polémica que generó en redes sociales.

"Acabo de cometer un gran fail, agarré mi celular y estaba explotado. Así que a todos los que me dijeron, de buena manera, mi confusión les quiero agradecer. Gracias por avisarme, les quiero pedir disculpas por el error", mostrando algunos pantallazos de los mensajes en buena que recibió.

Sin embargo, otros no fueron tan amables y descargaron toda su ira contra la figura televisiva.

Por eso, Cagna comentó que "me parece que hay formas de decir las cosas, no entiendo por qué tanta violencia. No se imaginan la cantidad de comentarios de este tipo que me llegaron por un error, me parece demasiado".

El video de Cagna fue rescatado por el sitio MiraLoQueHizo: