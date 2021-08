El ex jurado de Rojo participó en la nueva temporada del programa de imitaciones durante la presente semana.

Jaime Coloma analiza su paso por "Yo Soy All Stars": "Ha sido una participación muy agradable"

Yo Soy All Stars no deja de sorprender a sus seguidores, durante las más recientes semanas han incluido un nuevo jurado al espacio para que entregue su perspectiva frente a la competencia.

Esta semana fue el turno del ex jurado del programa Rojo, Fama Contra Fama, Jaime Coloma. Acerca de su paso por el espacio, el comunicador conversó con Página 7 al respecto, señalando que se sintió muy cómodo con sus compañeros. "Ha sido una participación muy agradable”, indicó al medio.

Luego agregó: “Siempre espero ser un aporte desde todo punto de vista, mi intención es que los artistas que rinden tributo lo hagan lo mejor posible”, indicó.

“Cuando tú estableces una idea de ser otro artista, en definitiva estás resaltando a ese cantante y evidentemente no lo estás haciendo en broma, estás tratando de establecer un homenaje”.

Asimismo, indicó que le parece interesante la propuesta que ellos desarrollan y agregó: "Creo que hay elementos que son tremendamente delicados, porque en definitiva lo que uno tiene que lograr cuando hace este tipo de presentaciones, es que el público que observa caiga en la magia de estar representando a otro”.

Coloma además entregó su opinión acerca del estelar de imitaciones de Mega "The Covers, Tributo a las Estrellas''. “Pensando en otro programa que está desarrollando Mega con actores, socialité y modelos, me ha tocado ver a gente que ha homenajeado a estos artistas”, enfatizó.

“Por ejemplo vi a Josefina Montané como Marilyn Monroe y aparte de tener el pelo platinado, ponerse un lunar en la cara y andar con un vestido similar, no se parecía en nada”, señaló.

Añadiendo que: "Creo que no es solamente el juego de hacer los gestos, es cómo tú tributas y haces que el otro caiga en la fantasía, no es fácil. No tiene que ver con parecerse, uno lo ha visto en el cine a actores y actrices que representan a personajes conocidos del siglo XX, y logran efectivamente captar esa ciencia, entonces ahí veo que hay un elemento en Yo Soy que es interesante”.

Expresando que se ha sorprendido con el desempeño de varios participantes del espacio sobre el escenario. “Hay algunos que me encantaría que tuvieran la posibilidad de desarrollarse como artistas, más que tributando a otros, conjugando ciertos elementos de distintos artistas”, dijo.

“Te voy a poner un ejemplo muy claro de una persona que merece toda la admiración, Mon Laferte, tiene elementos muy propios de Palmenia Pizarro, Cecilia y de algunas cantantes mexicanas, pero termina siendo ella, entonces puedes tomar ciertos elementos y eso no te hace menos tú”, añadió.