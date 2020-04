Warner anuncia maratón con los 20 mejores capítulos de "The Big Bang Theory"

Los canales de televisión se adaptan de la mejor manera para acompañar a sus televidentes en tiempos de cuarentena. The Warner Channel no se queda atrás y anunció una maratón completa de "The Big Bang Theory".

Desde este domingo 12 de abril a partir del mediodía se podrán ver los 20 mejores episodios de la popular serie de Sheldon y compañía.

Dentro de los capítulos destacados estarán los del matrimonio entre Howard y Bernadette, o cuando cuando Sheldon prohibió a Penny ingresar a su departamento.

"The Big Bang Theory" es una de las series más queridas por los fans. Este domingo tendrá maratón en The Warner Channel

The Warner Channel

DirecTV: Canal 206 (SD/HD) y Canal 1206 (HD)

Claro: Canal 105 (SD) y Canal 605 (HD)

TuVes HD: Canal 201 (SD) y Canal 115 (HD)

Entel TV: Canal 81 (HD)

VTR: Canal 33 (SD) y Canal 764 (HD)

#InsideWarner | ¡Es lunes con L de Leonard! Recordamos algunos de sus mejores momentos en #BigBangTheory. ������ ¿Cuál es tu momento favorito de Leonard? #TBBTForever pic.twitter.com/RVmE7N54QE — Warner Channel (@WarnerChannelLA) April 6, 2020