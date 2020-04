Sony retrasa el estreno de la secuela "Venom: Let There Be Carnage"

"Venom: Let There Be Carnage", la secuela para la película protagonizada por Tom Hardy, es la más recinete damnificada por la pandemia del coronavirus, que obligó a Sony a posponer su estreno.

Tal como la mayoría de los estrenos grandes que estaban programados para 2020, la continuación de la historia cinematográfica del simbionte vio su estreno postergado desde el 15 de octubre de este año hasta el 25 de junio de 2021.

La película mantendrá a Tom Hardy en el rol protagónico, aunque contará sorprendentemente con la dirección Andy Serkis, actor reconocido por entregarle sus movimientos y voz, o gruñidos, a personajes como "Gollum" y al "King Kong" de Peter Jackson, además es el mismo que interpretará a Alfred en la próxima película de "Batman".

Tom Hardy continuará como el simbionte en "Venom 2".

La primra entrega de "Venom", que se estrenó en 2018, tuvo una pésima recepción por parte d ela crítica especialziada. Sin embargo, recaudó 213,5 millones en la taquilla estadounidense y 856 millones de dólares a nivel mundial, conta un presupuesto de 100 millones; cifras que llevaron a Sony a darle luz verde a la secuela que ahora se ve postergada.

Con esta decisión, Sony movió prácticamente todos sus estrenos grandes para 2021, incluyendo "Morbius" (del 31 de julio de 2020 al 19 de marzo de 2021), "Ghostbusters: Afterlife" (del 10 de julio de 2020 al 5 de marzo de 2021) y "Uncharted", protagonizada por Tom Holland (del 5 de marzo de 2021 al 8 de octubre de 2021).