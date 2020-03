Trinidad de la Noi se gana trolleo olímpico por no hacer cuarentena al llegar de EE.UU.

La modelo Trinidad de la Noi fue blanco de todo tipo de trolleos durante el fin de semana, después de que se jactó de recién haber llegado de Estados Unidos y estar lista para salir a un panorama que tenía agendado, a pesar de que las autoridades sanitarias recomendaron cuarentenas de 14 días para quienes llegan desde países con numerosos casos de coronavirus.

"Recién llegada a Chile pero no hay tiempo de dormir porque hoy se viene matri… y yo ya empecé con la celebración", lanzó la joven rubia en su cuenta de Instagram, con una polera de la Nasa y botella de espumante en mano, preparada para el festejo.

Entonces, sus seguidores no tardaron en increparla por no someterse aunque sea a una cuarentena voluntaria, como sugerían hasta la semana pasada las autoridades locales. En los comentarios de la publicación, la reprendieron en duros términos, tratándola de irresponsable y poco empática.

Llegó un punto en que la misma Trinidad salió a responderle a los usuarios, aunque copiando y pegando su respuesta en múltiples ocasiones.

"No tengo coronavirus, no tengo que hacer cuarentena y no estoy haciendo nada mal", insistió ella.

La modelo finalmente optó por eliminara la mencionada foto, erradicando cualquier rastro de crítica de su perfil en Instagram.