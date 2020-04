Netflix anuncia la llegada de un nuevo episodio especial de "Tiger King" para este sábado

"Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness" se convirtió por estos días en la serie documental más vista en la plataforma de Netflix y por lo mismo los rumores no eran menores al hablar sobre la aparición de un episodio inédito. Algo que el servicio de streaming confirmó que finalmente se hará realidad.

En la producción Joe, un tipo carismático pero descarriado, y unos personajes increíbles -entre los que se cuentan capos de la droga, estafadores y líderes de sectas- tienen algo en común: su pasión por los grandes felinos y por el estatus y la atención que suscitan sus colecciones de animales.

Pero la situación se vuelve peligrosa cuando Carole Baskin, una activista por los derechos de los animales y propietaria de un refugio de grandes felinos, amenaza con arruinarles el negocio, avivando una rivalidad que acaba con el arresto de Joe, acusado de contratar a un asesino a sueldo.

Ahora, en sucesión a los siete capítulos que componen la serie, surge "The Tiger King and I", un especial anunciado por el servicio de streaming que debutará este sábado 12 de abril.

Un tuit en la cuenta estadounidense de Netflix detalló que el material inédito se trata de una conversación post show conducida por el actor Joel McHale y que incluye nuevas entrevistas con John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman y Jeff y Lauren Lowe.

The Tiger King and I — a Tiger King after show hosted by Joel McHale and featuring brand new interviews with John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman, and Jeff and Lauren Lowe — will premiere April 12 pic.twitter.com/8fbbNdaiDA