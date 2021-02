The Prodigy anuncia que están haciendo un documental sobre la historia de la banda

Los británicos de The Prodigy anunciaron que se encuentran en plenas gestiones para crear un documental que repase la historia de la banda.

La información vino directamente desde el Instagram de los músicos, donde se publicó una antigua foto con sus cuatro integrantes, de los que ahora sólo quedan Maxim Reality y Liam Howlett.

"Estamos haciendo un documental sobre la banda... ¿Y qué?", lanzaron en el mensaje que acompañaba la imagen, que llega a casi dos años desde la muerte de Keith Flint.

"Luego del fallecimiento de nuestro hermano Keef en 2019, se siente como el momento adecuado para contar la historia de nuestra banda, todo, el nueve completo", añadieron.

The Prodigy se encontraba en plena promoción de su último disco "No Tourists" cuando ocurrió la muerte de Flint, desde entonces no han actuado en vivo sobre todo porque después la pandemia se extendió por el mundo. Además, ésta es la primera publicación de la banda que anuncia un material inédito tras la dolorosa pérdida.

De acuerdo con la publicación "es la historia del caótico y problemático viaje de nuestra pandilla, nuestra banda, la gente de la banda - The Prodigy".

"O, simplemente, la historia de unos hermanos con la misión de meter ruido, de incendiar el alma de las personas y hacer explotar los sistemas de sonidos del mundo. Eso es exactamente!".

"Esta película será creada con la misma integridad con que hacemos nuestra música: sin compromisos, cruda y honesta. Esta es para Keef!", puntualizaron en el texto firmado por Liam y Maxim.

Esta es la publicación de The Prodigy: