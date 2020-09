"The Boys": Nathan Mitchell responde "enojado" a broma de crítico de cine chileno

Muchas veces una broma no siempre le puede causar gracia a la persona que se la hacen, y justamente esto le pasó al actor Nathan Mitchell luego de que un usuario en Twitter le respondiera una foto.

Todo pasó cuando el crítico de cine, Diego Muñoz, más conocido como "Hermes El Sabio", compartió una foto que de los actores que dan vida a The Seven en la serie “The Boys”, con sus respectivos trajes de superhéroes, con un particular mensaje.

“Oye, qué poco compromiso Black Noir, ¿viste a Pedrito Pascal subiendo fotos del rodaje de Mando sin casco? #spoiler”, escribió uno de los guionistas de “Pacto de Sangre” en su cuenta personal de Twitter. Todo eso en tono de broma, ya que el personaje que interpreta Nathan Mitchell, nunca se saca su máscara en los episodios de la serie de Amazon Prime Video.

Debido a eso, el interprete de Black Noir le respondió: “La imagen ya se compartió en la página de Instagram de Homelander y en Twitter de ‘The Boys’. ¿No puedo quitarme el casco cuando no estoy filmando y tomarme una foto con mis amigos?”.

Oye qué poco compromiso black noir, ¿viste a Pedrito Pascal subiendo fotos del rodaje de Mando sin casco? #spoiler https://t.co/hn2EmQT4xM — Hermes Antonio (@hermeselsabio) September 10, 2020

Esto provocó que una serie de comentarios en la red social. Algunos estuvieron con Diego Muñoz, mientras otros se alinearon con el actor. Y pese a que la respuesta se puede interpretar como un "enojo" del actor de “The Boys”, el crítico de cine dejó en claro que lo suyo solo era una broma.

OH SHIT YES MR BLACK NOIRE DON'T BREAK MY LEGS https://t.co/AmGOFw3FTA — Hermes Antonio (@hermeselsabio) September 10, 2020