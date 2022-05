The Boys: Todo explota en el primer trailer de la tercera temporada y ¡hasta Butcher tiene superpoderes!

Mucho tiempo ha pasado desde la conclusión del segundo ciclo. Demasiado. Pero ahora The Boys se encamina hacia su retorno en Amazon Prime Video, con la revelación del primer trailer con un adelanto de lo que traerán los nuevos capítulos.

Ha sido un año en calma. Homelander está sometido. Curiosamente, Butcher trabaja para el gobierno, supervisado por Hughie. Sin embargo, ambos ansían convertir esta paz y tranquilidad en sangre y huesos.

Así, cuando The Boys se enteran sobre la misteriosa arma anti-Supe, irán a un choque directo contra The Seven, detonando una guerra y persiguiendo al legendario primer super héroe: Soldier Boy.

Mientras, Starlight está convencida de que Homelander está "completamente loco", ella es tentada por el poder más alto de Vought.

En tanto, Butcher accederá a una sustancia que lo convertirá en superhéroe por 24 horas, para "salir al campo de juego en iguales condiciones" frente a sus rivales.

¿Cuándo se estrena The Boys 3?

The Boys regresa con una nueva tanda de episodios el próximo 3 de junio, con nuevas entregas estrenándose todas las semanas en Amazon Prime Video.