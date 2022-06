La Temporada 3 de The Boys ya liberó tres episodios en Amazon Prime Video y en ellos se ve la importancia que tendrá el colectivo de superhéroes conocido como Payback en el arco actual de la historia. Sobre todo por sus implicancias para la lucha contra Homelander. Pero, ¿qué es Payback? ¿Quiénes lo conforman?

En los nuevos episodios, Hughie, Butcher, Mother’s Milk, Kimiko y Frenchie continúan en su misión de exponer las verdades sobre The Seven y Vought, el conglomerado multibillonario que administra a los superhéroes y oculta sus sucios secretos.

Aunque ahora las cosas están estructuradas de manera diferente. Butcher está bajo las órdenes de Hughie, quien está trabajando para la senadora responsable del control de Supes, mientras Leche Materna se ha alejado de las principales labores del equipo.

Eso sí, Homelander sigue igual de demente o peor al ver que ha perdido poder en The Seven, mientras Starlight se alza como una verdadera amenaza para él.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto los primeros episodios de The Boys 3 y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer AQUÍ ---

The Boys | ¿Qué es Payback? ¿Quiénes lo conforman?

En el universo de los cómics de The Boys, Payback hace referencia a un colectivo creado por Garth Ennis y Darick Robertson como una parodia directa de los superhéroes de Marvel.

En el team, Soldier Boy es reconocido como una especie de líder que a la vez tiene múltiples guiños a otras figuras de liderazgo superheroicas de la llamada Casa de las Ideas. En la serie el personaje es interpretado por Jensen Ackles ("Supernatural").

Entre los otros miembros de Payback está Tek-Knight, personaje que se perfila como una mezcla entre Batman y IronMan, que ya fue mencionado en la primera temporada; además está Crimson Countess (Laurie Holden), burla de Scarlet Witch; Swatto, una especie de The Wasp; Mind Droid, el equivalente a Vision; y también Eagle The Archer, referencia directa a Hawkeye y quien ya se vio interpretado por Langston Kerman, en los episodios de la temporada pasada.

Payback también contempla la participación de Stormfront en sus filas, personaje que fue encarnado por Aya Cash en los capítulos de la segunda temporada. A pesar de que en ninguna de sus apariciones mencionó al equipo, la superheroína bien pudo ser parte de él, considerando el background que le dieron en la serie en términos de los tiempos y espacios en que ha estado presente.

The Boys | Payback en los cómics

En las viñetas originales, el equipo debuta en The Boys #7, con el líder del equipo siendo Soldier Boy.

Sin embargo, el gran peso pesado es Stormfront, un sobreviviente nazi original de la guerra mundial y una de las primeras personas expuestas al Compuesto V, a quien se vio en la serie en su versión femenina. Stormfront tiene otros ideales y les falta el respeto por completo a sus otros compañeros de equipo en cada oportunidad.

Payback es retratado como un equipo de segunda línea en el universo de The Boys, subyugados siempre a la presencia de Los Siete. De hecho, todos los miembros de Payback intentando postular al team principal en algún momento u otro unirse a los Siete, pero el acceso siempre les fue denegado.

Más tarde los integrantes del colectivo fueron abordados por un representante de Vought-American que les pidió que atacaran a The Boys. Pero con el contrincante que se encontraron, el resultado no fue bueno para Payback: La mayoría de los superhéroes terminó muerto o gravemente herido, en gran parte por el propio Butcher.

La versión de Payback que se ve en la serie es distinta, ya que fueron posicionados en el pasado de la acción principal, concretando sus misiones en los años 80, mientras que actualmente están separados e intentando sobrevivir con trabajos rutinarios.