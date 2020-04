La historia del "Teniente Dan" que conquistó al público de la Teletón 2020

Teniente Dan, cuyo verdadero nombre es Mauricio Riffo, fue uno de los jóvenes cuya historia se mostró durante la primera jornada del la Teletón 2020 y fue elevada por los televidentes como una de las más emocionantes entre los relatos que se mostraron durante la velada.

Riffo contó cómo ha superado cientos de dificultades para vivir y desarrollarse teniendo problemas de movilidad, trasladándose en silla de ruedas.

"Yo estudié publicidad y cuando iba a buscar trabajo les gustaba lo que mostraba, pero no podía entrar porque ninguna oficina estaba adecuada a mi silla. Así es que decidí inventar mi trabajo porque nada es imposible", relató el joven.

El "Teniente Dan" ahora es un reconocido exponente del stand up comedy, además de youtuber e influencer.

Este es el reportaje sobre Mauricio Riffo:

La historia detonó múltiples reacciones en redes sociales valorando el esfuerzo de Mauricio e incluso resaltaron el haber incluido un mensaje oculto durante su contacto en la transmisión oficial.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

