"Tengo un single listo para lanzar": Marcelo Barticciotto quiere dar vida a su carrera como cantante

Si hablamos de futbolistas que han pasado a tener una vida importante fuera de las canchas, hay que hablar de Marcelo Barticciotto. El ídolo de Colo Colo dio un giro completo tras participar en el Festival de Viña del Mar de 1999 junto a Keko Yunge, donde interpretaron "Ya nada es importante".

Desde ese momento, el 7 trasandino fue ligado a la música varias veces, lo que lo llevó de vuelta a la Quinta Vergara este año, pero ahora con Pedro Ruminot. Volver a cantar en el principal escenario de nuestro país le abrió el apetito para atreverse a lanzar su carrera musical.

En conversación con LUN, el Barti recordó su última aventura en el Festival. "Lo habíamos practicado una sola vez con Pedro Ruminot. De hecho, mi hijo Bruno me acompañó y él no sabía qué iba a pasar. Fue un día de locos porque llegué ese mismo día a Santiago y partimos a Viña. Estaba muy ansioso, pero creo que salió bien. Fue una linda experiencia volver a la Quinta".

Fue ahí que sorprendió al revelear que tiene todo listo para comenzar su carrera como cantante. "Mira, con esto de la cuarentena he vuelto a componer. Hace rato que tengo un par de canciones, deben ser unas diez. Tengo un single para lanzar. Eso me tiene muy entusiasmado y nervioso a la vez. Hacía mucho tiempo que no agarraba la guitarra y ahora estoy a full".

Se desconoce hasta ahora cuándo será la fecha de estreno de su esperada primera canción, pero lo que sí está claro es que Barticciotto no le teme a hacer lo que a él le gusta, independiente de las críticas que pueda recibir. Porque como bien lo dice: ya nada es importante.