Desde Frankfurt, Alemania, el irónico grupo Tankard acaba de confirmar su regreso a Chile para festejar 40 años de alcoholic metal, en lo que será el único show que ofrecerán en Latinoamérica.

El grupo cumple cuatro décadas desde que se formaron en la incipiente escena del thrash alemán de principios de los años 80.

Con cantos a la muerte, la violencia, lo social, lo político y lo bélico, lo de Tankard siempre ha sido la devoción irrestricta a la cerveza, la buena vida y las vicisitudes en torno a vivir con esos objetivos.

Tankard en Chile | ¿Cuándo y dónde es el show en Santiago?

TANKARD llega a CHILE para conmemorar de sus 40 AÑOS con un festejo de aquellos, gracias a un ÚNICO SHOW EN SUDAMÉRICA, que tendrá lugar el domingo 25 de septiembre, en la Blondie a las 18:00 horas.

Ese mismo mes en que la banda lanzará su esperado nuevo disco de estudio Pavlov's Dawgs, su primera producción en cinco años, desde el aclamado One foot in the grave (2017).

Tankard en Chile | ¿Cuándo y cómo comprar entradas para el show en el Movistar Arena?

Las entradas estarán disponibles por sistema Passline con los siguientes valores, más cargo por servicio:

- Preventa 1: $25.000.

- Preventa 2: $30.000.

- General: $35.000.