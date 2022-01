Star Plus | ¿Cuáles son los estrenos más destacados del steaming para febrero?

Se acerca el mes de febrero, conocido como el mes del amor y la amistad por el 14 de febrero, y con ellos también se aproxima la llegada de varios títulos a los catálogos de los diferentes servicios de streaming.

Star Plus es una las plataformas más nuevas, sin embargo, ha logrado conseguir una gran cantidad de usuarios debido a sus diversos contenidos que van desde clásicas películas y series hasta los estrenos más recientes y varios deportes en vivo de la cadena ESPN.

Para poder disfrutar de todos sus contenidos, solo debes ingresar a su sitio web oficial o hacer click aquí y suscribirte a alguno de los planes que ofrece.

¿Cuáles son los mejores estrenos de Star Plus para el mes de febrero?

Pam & Tommy

Fecha de estreno: 2 de febrero

La producción que es protagonizada por Lily James y Sebastian Stan está inspirada en la historia de la vida real del video privado de la pareja de celebridades que se filtró en la década de 1990 y que se convirtio en la sensación mundial cuando llegó a la web.

El hombre invisible

Fecha de estreno: 2 de febrero

Esta película dirigida por Leigh Whannell, es una adaptación de la novela de H.G Wells y será protagonizada por Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen y Harriet Dyer.

The First Wave

Fecha de estreno: 4 de febrero

Este es un documental exclusivo de Star+ que entra a un hospital de la ciudad de Nueva York durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, que golpeó a la ciudad con particular dureza.

Elizabeth is missing

Fecha de estreno: 4 de febrero

Esta cinta es una adaptación de la novela de Emma Healey, una película de misterio en la que Maud, una mujer que sufre un deterioro cognitivo en aumento, lucha por entender qué le ha sucedido a su mejor amiga, Elizabeth, que ha desaparecido.

La crónica francesa

Fecha de estreno: 9 de febrero

Esta es la más reciente película de Wes Anderson, cuenta tres historias unidas por la preparación del último número de una publicación de Kansas, muy parecida a The New Yorker.

El clan

Fecha de estreno: 11 de febrero

Este es un drama policial argentino que se basa en una historia real: el caso de la familia Arquímides Puccio. A comienzos de 1980, este oficial de inteligencia comenzó una serie de secuestros extorcivos, que terminaban en ejecuciones. Todo esto lo realizaba junto a sus hijos.

The hunger games: Mockingjay

Fecha de estreno: 11 de febrero

La parte 1 y la parte 2 de Los juegos del hambre: Sinsajo completan la trilogía con que se adaptó al cine la famosa saga Los juegos del hambre, de la escritora estadounidense Suzanne Collins.

The Walking Dead (temporada 11)

Fecha de estreno: 20 de febrero

La gobernadora de la Commonwealth, Pamela Milton (Laila Robins) declara que "ladrillo por ladrillo, bloque por bloque, estamos volviendo a armar el mundo como era". Esta frase funciona como un mensaje esperanzador para su comunidad, no obstante, como siempre en la serie, se espera que no todo salga como lo planeado.

Ford vs Ferrari

Fecha de estreno: 25 de febrero

El diseñador de automóviles Carroll Shelby (Matt Damon) y el piloto e ingeniero Ken Miles (Christian Bale) reciben un encargo de Henry Ford II y el ejecutivo de Ford Lee Iacocca: terminar con la supremacía de Ferrari en las carreras de autos. La competencia es, en esta película de James Maingold, contra el tiempo, para preparar un modelo GT40 que pueda competir en las 24 Horas de Le Mans de 1966.

Otros estrenos:

- American Dad

- Criminal Minds: Beyond Borders

- The Last Man on Earth

- Lugares oscuros

- Don’t Let Go

- Doom: Aniquilación

- Harriet

- El exótico Hotel Marigold

- Amor en juego

- Inside Man: Most Wanted

- Cocoon: The Return, Tornado

- Blaze

- Family Guy

- Snowdrop

- Taste The Nation

- Ghost Whisperer

- Shutter

- Love The Coopers

- First Blood, Rambo: First Blood Part II y Rambo III

- Buenos vecinos 2

- Queen & Slim

- Enslaved

- O Auto da Boa Mentira

- Cats

- El faro

- Capitán fantástico

- Espíritus oscuros

- Framed by The Killer

- Big Sky

- Britannia

- 1917

- Ligeramente embarazada

- Ich War Noch Niemals in New York

- Tyler Perry’s A Madea Christmas