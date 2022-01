Sin duda que Marvel Studios tuvo un excelente 2021 en el ámbito de las películas y series, debido principalmente a Spider-Man: No Way Home, el último estreno del año pasado.

Sin embargo, recientemente conocimos que esta exitosa película tiene una particular unión con la serie Loki. De hecho fue el guionista de la cinta de El Hombre Araña quien explicó esta conexión.

El multiverso está más que instalado de acuerdo a lo que vimos en Spider-Man: No Way Home y continuará desarrollándose en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Por otro lado, el final de la serie protagonizada por Tom Hilddleston presentó un personaje importante para la continuación de la saga.

Recientemente uno de los escritores de la cinta protagonizada por Tom Holland conversó con The Wrap y aclaró qué es lo que tienen en común estas dos producciones.

“Cuando sucedió el final de Loki, ya estábamos en ese camino. Todos sentimos que esto realmente ayuda. Es genial, porque muestra que hay problemas en el multiverso. Pero sin los acontecimientos de la serie, no podría pasar lo que se ve en la película".

De igual manera agregó que “si ciertas cosas que estaban sucediendo en Loki se alinean en términos de la explosión de la línea de tiempo y es al mismo tiempo que Doctor Strange está lanzando el hechizo en Spider-Man: No Way Home, no lo sé. Aunque estoy seguro que son los puntos de conversación de Marvel”.

“Éramos conscientes de muchas de las cosas diferentes que estaban sucediendo, y podríamos basarnos en eso, cómo se vería afectado por esto, pero en última instancia teníamos nuestro propio oso gigante de la historia con el que luchar”, concluyó.