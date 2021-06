Soledad Pérez revela bullying a Úrsula Achterberg en Fuera de control: "Lo pasó pésimo"

La actriz Soledad Pérez reveló el mal momento que pasó su colega Úrsula Achterberg en la teleserie Fuera de Control, la cual protagonizaba y fue emitida por Canal 13, en 1999.

La intérprete estuvo presente en el podcast Reyes del Drama en donde reveló que tomó un rol parental con ella mientras trabajan juntas. “Fui como la mamá de ella durante esa teleserie. Lo pasó pésimo de todo punto de vista”, dijo. Luego agregó: “Era una persona muy crédula y no tenía idea de televisión. No cachaba nada, solo las ganas“, comentó.

Sobre los malos ratos que pasó, señaló que los celos profesionales de sus compañeras estuvieron involucrados. “Era muy simpática, pero lamentablemente un grupo de mujeres actrices le hicieron pasarla muy mal. Creo que metió la cola la envidia, la competitividad, la mala onda y hacerle sentir que ella nunca había actuado“.

Señaló que ella también pasó por situaciones similares. “Yo cuando fui más cabra lo pasé muy mal y no me protegió nadie. Me cuidé solita. Creo que en mi vida laboral nunca he pedido la cabeza de alguien, me parece terrible“.

Asimismo añadió: “Cuando entré a la televisión, me tocó convivir con todas las divas: Malú Gatica, Silvia Piñeiro, Anita González, Bélgica Castro”.

“Ellas eran complicadas, habían actrices mayores que tenían mucho miedo de que lleguen cabras jóvenes a quitarles el lugar, a desplazarlas”, concluyó señalando.