El animador reconoce que hay secciones que no pondría al aire actualmente.

José Miguel Viñuela fue el más reciente invitado de Socios de la Parrilla espacio en el que una vez más insistió en la posibilidad de revivir el programa juvenil Mekano, "pero adaptado" a la actualidad.

En conversación con pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, el ex rostro de Mega fue consultado por cómo sería un posible retorno del programa y si es real la proyección, ante lo que indicó que "no, no creo, porque siento que una de las cosas que se critica mucho hoy día es como la 'sexualización' de las mujeres en el programa, cuando en verdad nadie las obligaba y ella mismas se ponían sus minis y cosas para bailar. Nadie les decía 'ponte esto y baila así'".

Al mismo tiempo, Viñuela cuestionó que "vivimos en un país que es muy doble estándar" a propósito de cosas que se dan en redes sociales y no hay mayor revuelo, en especial a nivel de medios.

"En TikTok nadie dice nada, porque la gente hace realmente lo que quiere, entonces ¿hasta donde llega la libertad de cada uno?", interrogó el ex Mucho Gusto.

José Miguel Viñuela: ¿Volvería a hacer un programa como Mekano en la TV de hoy?

Ante la insistencia con la pregunta, Viñuela planteó que "no diría que no, volvería a hacerlo, pero claramente adaptado a la sociedad que estamos viviendo hoy día".

"Hay ciertos segmentos que no haría, pero haría otros. No sé si pondría a las chiquillas bailando en bikini", sicneró.